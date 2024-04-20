أول ظهور لـ ابنة عارضة أزياء منذ ولادتها.. هكذا بدت

شاركت عارضة الأزياء الأميركية الشهيرة باريس هيلتون الصور الأولى لابنتها الرضيعة "لندن"، وذلك وفق ما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وظهرت هيلتون برفقة زوجها وولديها وكتبت: "أقدم لكم لندن مارلين هيلتون ريوم، لقد حلمت بإنجاب ابنة اسمها لندن منذ فترة طويلة وأنا ممتنة جدًا لوجودها هنا، وأعتز حقًا بكل لحظة أقضيها معها".

وتابعت: "جنبًا إلى جنب مع فينيكس، أظهر لي أطفالي حبًا لم أكن أعلم أبدًا أنه يمكن أن يمتد إلى هذا الحد قبل أن أصبح أمهما".

وكشفت هيلتون أيضاً عن أغنيتها الجديدة التي ستبصر النور قريباً مع النجمة العالمية "سيا" والمستوحاة من رحلة أمومتها.

وأكدت أن "الأغنية بمثابة تذكير بأن الرابطة الخاصة التي أشعر بها مع أطفالي وزوجي وعائلتي هي أكثر قيمة من أي شيء آخر في العالم". ( lbc)