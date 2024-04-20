بكاء غادة عبد الرازق في حفل زفاف نجل شقيقتها (صورة)

احتفلت الفنانة غادة عبد الرازق بزفاف نجل شقيقتها بمدينة الجونة، في غياب نجوم الفن حيث لم يحضر سوى المطربة بوسي، التي حرصت على البقاء بجوار غادة والتقاط الصور معها.

ونشرت غادة على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" مجموعة من الصور لنجل شقيقتها وعروسه مقدمة التهنئة لهما، كما نشرت على خاصية القصص المصورة مجموعة من الفيديوهات ظهرت في إحداها وهي تحتضن نجل شقيقتها وتبكي بشدة.

وأطلت غادة في حفل زفاف ابن شقيقتها.بفستان طويل مطرز بكتف واحد One Shoulder، وفتحة جانبية طويلة، من تصميم زياد نكد من مجموعة صيف وربيع 2024 للأزياء الراقية.