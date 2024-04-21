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المرأة
حبيبة براد بيت الجديدة تدخل مجال عرض الأزياء
Lebanon 24
21-04-2024
|
00:42
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دخلت إينس دي رامون، مصممة المجوهرات وحبيبة النجم الأميركي براد بيت، مجال عرض الأزياء من خلال حملة علامة Uter لربيع وصيف 2024.
وأظهرت دي رومان بعض مهارات عرض الأزياء، أمام عدسة جنيفر ماسو في مدينة بالم سبرينغز المشمسة في كاليفورنيا، وهي ترتدي مجموعة منقوشة تتميز ببنطلون خوخي بقيمة 445 دولارًا من Uter وقميصًا متناسقًا بقيمة 395 دولارًا، تاركة الجزء العلوي مفتوحًا.
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وفي لقطة أخرى، استرخت بجانب حمام السباحة بقميص حريري وسروال قصير مزخرفين باللون الأزرق، ورسومات مستوحاة من أشجار النخيل المورقة على ضفاف النيل في مصر.
وقال فيليب أوتر، مؤسس أوتر، عن دي رامون: "إينس ليست مجرد صديقة، إنها لوحة حية من الأناقة الأوروبية والحداثة في كاليفورنيا، جوهرها يأسر القلوب بمزيج لا يقاوم من النعمة والسحر والجاذبية المغناطيسية".
وتواعد Ines de Ramon بيت منذ عام 2022، وانفصلت بهدوء عن زوجها في سبتمبر من العام عينه، بعد ثلاث سنوات من الزواج، وأنهيا إجراءات طلاقهما في أذار.(لها)
المصدر:
لها
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