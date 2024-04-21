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المرأة
سترات الربيع.. إضافة مميزة لتنويع الإطلالة
Lebanon 24
21-04-2024
|
04:03
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تعتبر السترات خياراً مثالياً لتنويع إطلالتك الربيعية وإضافة لمسة من الأناقة والدفء في الأيام اللطيفة، باختيار السترة المناسبة، يمكنك إضفاء لمسة جديدة ومبتكرة على إطلالتك في فصل الربيع والاستمتاع بالطقس اللطيف بأناقة. فما هي أبرزها؟
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سترات الجينز الخفيفة
تُعتبر سترات الجينز الخفيفة خياراً مثالياً لفصل الربيع، توفر هذه السترات لمسة من العصرية والأناقة مع إضفاء لمسة من الطابع العملي على إطلالتك، يمكنك اختيار السترات ذات اللون الأزرق الفاتح لمظهر عصري ومتجدد.
سترات الجلد الرقيقة
تعتبر سترات الجلد الرقيقة خياراً ممتازاً لمن يبحثون عن إطلالة مثيرة وعصرية، توفر هذه السترات جاذبية فورية وتتناسب مع مختلف الأساليب والملابس.
سترات البليزر الخفيفة
تُعتبر سترات البليزر الخفيفة إضافة رائعة لإطلالتك في الربيع، توفر هذه السترات مزيجًا مثاليًا من الأناقة والراحة ويمكن تنسيقها مع الفساتين أو البنطلونات الخفيفة لمظهر أنيق وعملي.
سترات الكارديغان الناعمة
تُعتبر سترات الكارديغان الناعمة خياراً مثالياً للأيام الباردة في فصل الربيع، توفر هذه السترات الدفء والراحة مع الحفاظ على الأناقة والأنوثة.
سترات بومبر
تُعتبر سترات البومبر خياراً رائجاً في فصل الربيع، حيث تضفي لمسة من الأسلوب الرياضي والعصري على إطلالتك، يمكنك اختيار السترات الربيعية بألوان مشرقة وزاهية لمظهر مفعم بالحيوية والحيوية.(ليالينا)
المصدر: ليالينا
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