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وفاة "تيك توكر" معروفة جدّاً بحادث سير مروّع... طارت من فوق الجسر!

Lebanon 24
21-04-2024 | 07:16
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بعدما أثارت وفاة "التيك توكر" المصرية إسراء روكا جراء سقوط مركبتها من أعلى جسر في منطقة النزهة في القاهرة، صدمة في الشارع المصري، تكشفت تفاصيل عن الواقعة المأسوية.

فقد كشف شهود عيان، استعانت بهم النيابة في تحقيقاتها، أن روكا التي تبلغ من العمر 28 عامًا، كانت تقود سيارتها بسرعة عالية ولم تستطع السيطرة عليها، وإثر ذلك انحرفت منها يمنيًا ويسارًا حتى اصطدمت بالسور الحديدي وطارت من فوق الجسر ومن ثم سقطت على الأرض.
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ولما اقترب رواد مقهى من إسراء روكا، كان نبضها يدق رغم الدماء الغزيرة التي سالت منها، وطلبوا لها الإسعاف وبعدها حضرت الشرطة وبدأت إجراء التحريات اللازمة بشأن الواقعة، وفق ما نقلته صحيفة "المصري اليوم".

والارتفاع الذي سقطت منه الفتاة العشرينية، يبلغ نحو 10 أمتار، وفق معاينة النيابة التي تحفظت على السيارة وطلبت من خبير هندسي فحصها وبيان سلامة الفرامل من عدمه، ووضع تصور لكيفية وقوع الحادث.

كما أن مناظرة النيابة لجثمان الضحية، أفادت بوجود كسور في الجمجمة أدت إلى الوفاة، جراء ارتطام الرأس بجسم صلب. فيما تسلم أهل الفتاة جثمانها لدفنه، بعد وصوله إلى المستشفى. (العربية)
 
سيارة إسراء روكا بعد سقوطها

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