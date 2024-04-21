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المرأة

هل تتزوج ليدي غاغا قريباً؟

Lebanon 24
21-04-2024 | 14:00
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تناقلت مواقع عالمية أنباء حول اقتراب موعد زواج الفنانة العالمية ليدي غاغا من حبيبها رجل الأعمال مايكل بولنسكي بعد علاقة جمعتهما منذ أشهر.
وقالت المصادر إنه لم يتم الإعلان بعد عن الموعد الرسمي للاحتفال بالزفاف أو اي تفاصيل حوله، إلا ان المقربين من النجمة العالمية أكدوا انها تتجه لتتويج علاقتها بالزواج رسميًا.
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بدأت علاقة غاغا  مع رجل الأعمال الشهير  بعد انهاء خطوبتها وانفصالها عن وكيل المواهب كريستيان كارينو، وبحسب الأخبار المتداولة فإن علاقة غاغا ورجل الاعمال بدأت منذ عام 2020 خلال حفل Super Bowl.
بولانسكي هو رجل أعمال ساهم في إنشاء مؤسسة باركر التي ترعى أبحاث علاج السرطان ، كما أسس عدد من شركات التكنولوجيا الضخمة، من بينها نابستر.
وفي وقت سابق شوهدت النجمة العالمية وهي ترتدي خاتم الخطوبة من الألماس  مما أكّد الشكوك حول ارتباطها رسمياً برجل الاعمال الشهير بشكل سري. (البوابة)
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