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المرأة

مُجدداً صراع خفي بين دانييلا رحمة وماغي بو غصن!

Lebanon 24
22-04-2024 | 02:16
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يُطرح منذ أيام سؤال ما إذا وقعت الممثلة دانييلا رحمة عقدا مع شركة "الصباح"، في حين لم تؤكد مصادرها أنها ستنضم إلى الشركة اللبنانية، خصوصاً وأنها تركت شركة "ايغل فيلمز"، ولا يبدو أن العودة ستكون قريبة للتعاون فيما بينهما.
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فيما لم تؤكد المعلومات نفسها بأن المسلسل الذي كاد أن يصور ويجمع بين رحمة والممثل السوري قصي خولي سيعاد صياغته قريباً وتلعب بطولته الممثلة ماغي بو غصن وقصي خولي في الموسم المقبل.

وكانت معلومات متداولة قالت إن شركة "الصباح" تريد أن تجمع بين دانييلا رحمة والممثل تيم حسن في مشروع لمسلسل مشترك تعمل عليه الشركة منذ أشهر وتنتظر الوقت المناسب للإعلان عنه، لكن دانييلا تتحفظ الى اليوم عن أي خبر يشير الى ذلك، في حين يلتزم الممثل السوري قصي خولي أيضاً الصمت تجاه تعاونه مع شركة ايغل فيلمز في انتظار أن تتبلور رؤية المشهد الدرامي للموسم المقبل، ومن هم الأبطال وطبيعة الاعمال المزمع إنتاجها. (نواعم)




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