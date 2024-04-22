Advertisement

المرأة

وفاة ممثلة معروفة بعد صراع مع السرطان.. من هي؟

Lebanon 24
22-04-2024 | 09:54
A-
A+
Doc-P-1190521-638494016780008555.jpg
Doc-P-1190521-638494016780008555.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توفيت نجمة المسلسلات التلفزيونية الشهيرة ميغ بينيت عن عمر ناهز الـ75 عاماً، بعد صراع مع مرض السرطان في 11 نيسان الجاري، بحسب ما أعلنت عائلتها.
 
واشتهرت ميغ بينيت بالكتابة والتمثيل، وعملت في الكثير من الأعمال المهمة؛ مثل "General Hospital" و"The Young and the Restless".
Advertisement
 
 
وكانت بينيت، التي نشأت في باسادينا، قد بدأت مسيرتها المهنية في "Search For Tomorrow" عام 1975 حيث قامت بدور ليزا والتو في عدة حلقات.
ومع ذلك، حصلت على فرصتها الكبيرة بعد عدة أعوام عندما قامت بدور جوليا مارتن في ""The Young and the Restless"، الذي قدمته على شكل متقطع على مدى الأربعة العقود اللاحقة.
 
كما شاركت في عديد من الأعمال؛ مثل "General Hospital" و"The Paper Chase"، وساهمت في العديد من العروض التي شاركت في كتابتها.
 
وكانت ميغ أكثر إنتاجية ككاتبة، حيث وصلت إلى مرتبة كاتبة رئيسية مساعدة في "General Hospital"، وكتبت 197 حلقة وفقاً لموقع IMDb. (سيدتي)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
11:30 | 2024-04-22
04:30 | 2024-04-22
03:37 | 2024-04-22
02:16 | 2024-04-22
23:00 | 2024-04-21
16:00 | 2024-04-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24