وفاة ممثلة معروفة بعد صراع مع السرطان.. من هي؟

توفيت نجمة المسلسلات التلفزيونية الشهيرة ميغ بينيت عن عمر ناهز الـ75 عاماً، بعد صراع مع مرض السرطان في 11 نيسان الجاري، بحسب ما أعلنت عائلتها.

واشتهرت ميغ بينيت بالكتابة والتمثيل، وعملت في الكثير من الأعمال المهمة؛ مثل "General Hospital" و"The Young and the Restless".

وكانت بينيت، التي نشأت في باسادينا، قد بدأت مسيرتها المهنية في "Search For Tomorrow" عام 1975 حيث قامت بدور ليزا والتو في عدة حلقات.

ومع ذلك، حصلت على فرصتها الكبيرة بعد عدة أعوام عندما قامت بدور جوليا مارتن في ""The Young and the Restless"، الذي قدمته على شكل متقطع على مدى الأربعة العقود اللاحقة.

كما شاركت في عديد من الأعمال؛ مثل "General Hospital" و"The Paper Chase"، وساهمت في العديد من العروض التي شاركت في كتابتها.

وكانت ميغ أكثر إنتاجية ككاتبة، حيث وصلت إلى مرتبة كاتبة رئيسية مساعدة في "General Hospital"، وكتبت 197 حلقة وفقاً لموقع IMDb. (سيدتي)