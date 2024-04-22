Advertisement

المرأة

تأجيل حفل هيفاء وهبي وإليسا في الإمارات.. والسبب؟

Lebanon 24
22-04-2024 | 11:30
A-
A+
Doc-P-1190539-638494067917323214.jpg
Doc-P-1190539-638494067917323214.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلن مكتب BoxOffice للحجوزات عن تأجيل حفل النجوم هيفاء وهبي وإليسا وسيف نبيل الّذي كان من المُقرّر يوم الخميس المُقبل في كوكاكولا أرينا بالإمارات العربيّة المتحدة، وكشف عن الأسباب برسالةٍ وصلت إلى جميع من قام بحجز التذاكر لحضور الحفل بالقول "بسبب سوء الأحوال الجوية واضطراب مواعيد رحلات الطيران، تم تأجيل الحفل المُقرّر في 25 أبريل إلى موعدٍ لاحق".

 وأوضح مكتب الحجوزات إلى أنّه سيتم ردّ المبالغ تلقائيًا إلى نفس البطاقة المُستخدمة في عمليات شراء التذاكر.

 في سياقٍ متصل، أعرب محبّو إليسا وهيفاء وهبي وسيف نبيل عن حزنهم لإلغاء الحفل الّذي تمّ تأجيله سابقاً بسبب أحداث غزة للمرّة الأولى، وبسبب الأضرار الكبيرة الّتي خلّفتها عاصفة الأمطار القاسية بالإمارات في المرّة الثانية.

( lbc)
Advertisement
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
09:54 | 2024-04-22
04:30 | 2024-04-22
03:37 | 2024-04-22
02:16 | 2024-04-22
23:00 | 2024-04-21
16:00 | 2024-04-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24