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المرأة

ريم البارودي بتغير واضح في شكلها.. وحالة من الجدل

Lebanon 24
22-04-2024 | 23:00
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فاجأت النجمة ريم البارودي محبيها خلال مشاركتها في "مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة" باكتسابها المزيد من الوزن، وهو ما ظهر بوضوح من خلال فستانها الضيق.

 ومشت الممثلة المصرية على السجادة الحمراء بفستان أسود طويل زيّنته حبّات اللؤلؤ، جاء بتصميم ضيق بالكامل مع دانتيل عند الصدر، لينسدل بتنورة طويلة من الدانتيل.

 وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع ظهور ريم الأخير، ولاحظوا زيادة وزنها بعدما كانت قد نحفت بشكل ملحوظ، وهو ما أثار استغراب محبيها، متسائلين عن سبب إهمالها لصحتها.

ومن الناحية الجمالية، تركت ريم شعرها منسدلاً على كتفيها ووضعت مكياجاً ناعماً مع أحمر شفاه زهري خفيف.

( لها)
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