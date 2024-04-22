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المرأة

سجن مذيعة مصرية.. تعاطت المخدرات وبثت مقاطع "غير أخلاقية"

Lebanon 24
22-04-2024 | 14:00
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بعد إدانتها بتهمة تعاطي المخدرات في قضية "فيديو المطبخ"، قضت محكمة جنايات القاهرة بسجن المذيعة إنجي حمادة لمدة عام مع العمل، إلى جانب غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه. وتعود التهمة إلى ضبطها بحوزتها 7 أقراص من مخدر التامول.

 وفي تفاصيل القضية، أوضحت وسائل الإعلام المصرية أن المذيعة إنجي حمادة، المعروفة أيضاً باسم سماح مصطفى عبد الفتاح، تم إحالتها من قبل الجهات المختصة إلى محكمة الجنايات بتهمة حيازة المخدرات.

 وبالإضافة إلى ذلك، كشفت التحقيقات التي أجرتها إدارة الآداب في قطاع الشرطة المتخصصة عن قيام إنجي حمادة ببث مقاطع غير أخلاقية عبر تطبيقي بيغو لايف وتيك توك، مما أدى إلى تحريض الأشخاص على ارتكاب أفعال غير لائقة.

 وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة قررت فصل قضية إنجي حمادة عن قضية البلوغر كروان مشاكل، الذي تم اتهامه أيضاً بنشر محتويات غير أخلاقية عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي. ( lbc)

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