بشرى وشيري عادل تطيران إلى السويد فما القصة؟

نشرت الفنانة بشرى عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" مجموعة صور ظهرت فيها مع الفنانة شيري عادل وكشفت من خلالها عن توجّههما إلى السويد للمشاركة في "مهرجان مالمو للسينما العربية" في دورته الـ 14، والذي من المقرر أن يُقام في الفترة من 22 إلى 28 أبريل الجاري.

وظهرت بشرى وشيري في الصور وهما تجلسان في الطائرة، وكذلك بعد وصولهما إلى المطار، وعلّقت بشرى على الصور بقولها: "مع رفيقة المهرجانات متجهين إلى مهرجان مالمو بالسويد".

يُذكر أن البرنامج المعلن في المهرجان للأفلام المشاركة في المسابقات الرسمية فقط 26 فيلماً (12 فيلماً طويلاً و14 فيلماً قصيرًا)، وهي من إنتاج 13 دولة عربية مع شراكات إنتاجية من عشر دول أجنبية.

وسبق أن شاركت بشرى سفيرةً للموضة في "فاشون فاكتور"، والذي أقيم أخيراً في الإمارات بمشاركة مجموعة من النجوم.

( لها)