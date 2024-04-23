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المرأة

شريهان تحتفل بعيد ميلاد ابنتها.. ورسالة مؤثرة للمناسبة

Lebanon 24
23-04-2024 | 04:29
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نشرت الفنانة شريهان على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" مجموعة صور لها مع ابنتها "لؤلؤة" احتفالاً بيوم ميلادها.

ووجهت شريهان من خلال الصور رسالة حملت كلمات رومانسية قالت فيها: "ابنتي الرائعة..حماك الله من كل سوء، وجعلك الله سعيدة وبخير وصحة وسلام، راضية مرضية وقرة عين لي ولشقيقتك تالية القرآن الكريم".
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وتابعت شريهان: "كل عيد ميلاد حبيبتي وأنت بخير. سعيدة. صادقة. قوية. ناجحة... محققة ذاتك ومرتاحة البال. ربك سبحانه وتعالى ووالدك راضي عنك.. أما أنا.. فقلبي دقاته تنطق بحروف اسمك لأحيا كل يوم من جديد.. قلبي راضي عنك ليوم الدين ومتشرف وفخور بيكي وكل ما أتمناه أن أراكي أسعد وأنجح بنات الدنيا". (لها)
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