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المرأة

هل ستعود اليسا الى روتانا؟

Lebanon 24
23-04-2024 | 23:00
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أثار التصريح الأخير لمدير روتانا للصوتيات سالم الهندي حول إمكانية عودة اليسا الى الشركة، تساؤلات عديدة من قبل الجمهور.

 وكان سالم الهندي قد صرح قبل أيام بأن اليسا ابنة الشركة وأن نجاحات كثيرة حققتها صاحبة "ع بالي حبيبي"  مع الشركة السعودية منذ ما يزيد عن 17 عاماً، وهذا لوحده يجعلها ابنة روتانا كما هي حال كل فنان ناجح.

 وتابع الهندي بما ترجمه جمهور اليسا بأنه سيقف الى جانبها، وقال البعض إن الهندي قصد بقيام روتانا بدفع المبلغ الجزائي لشركة غسان الشرتوني التي ترفض كل المفاوضات مع اليسا، في حين تنتظر روتانا، وبحسب معلومات خاصة لموقعنا، قرار المحكمة الأخير للفصل بينه اليسا وشركة ميوزك از ماي لايف التابعة لشرتوني لتبني على الشيء مقتاضاه.

 وعلمت نواعم أن أي ألبوم سيصدر لاليسا، وإن كان من إنتاجها ستعمل الشركة السعودية للحصول على حقوق توزيعه.

( نواعم)
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