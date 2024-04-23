أصالة تحيي حفلاً غنائياً في قصر الإمارات.. في هذا الموعد

كشفت النجمة السورية أصالة نصري عن موعد حفلها القادم في الإمارات العربية المتحدة، حيث ستُقام الفعالية في قصر الإمارات بأبو ظبي يوم 27 نيسان 2024.

نشرت أصالة بوستر الحفل عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأعربت عن شوقها للمشاركة في هذا الحدث الفني الذي يجمعها بجمهورها الإماراتي، وفي تعليقها، أكدت حبها للإمارات ولجمهورها الوفي، معربة عن سعادتها بالعودة إلى الإمارات وتقديم حفل ينطبع في ذاكرة الحضور.

وكتبت أصالة: "بأبوظبي بمستقر من قصدها والوطن في قلب السكينة والرواق سنلتقي في عاصمة الإمارات الحبيبة وأنا مشتاقة للغنا ومشتاقة لحبايبي ومشتاقة نعيّد عيدنا الخاص أنتوا وأنا ونزيد لليالينا الحلوة ليلة حلوة نضمها وردة بين ورود جنينتنا".

يأتي هذا الإعلان بعد أخر حفلات أصالة التي أحيتها في مهرجان فبراير الكويت وجلسات الهجن في مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن بالجنادرية برفقة الفنان عبدالوهاب.

كما شاركت أصالة في النسخة الجديدة من أوبريت "الحلم العربي" بمشاركة نخبة من الفنانين، وقدمته في حفل بدولة قطر في الثاني من مارس. تميّز الأوبريت بأداء متميز وتفاعل كبير من الجمهور والمتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

( نواعم)