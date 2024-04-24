آن هاثاواي: اضطريت لتقبيل 10 رجال في تجربة أداء

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كشفت الممثلة آن هاثاواي فضيحة من العيار الثقيل في صناعة الأفلام، مؤكدةً أنها اضطرت إلى تقبيل 10 رجال في يوم واحد خلال تجربة أداء لأحد الأدوار، بداعي اختبار الكيمياء مع الممثل الآخر.وقالت الممثلة الحائزة على جائزة "أوسكار" في حوارها لمجلة V: "كان من الطبيعي أن يُطلب من أحد الممثلين أن يقوم بتقبيل ممثلين آخرين لاختبار الانسجام بينهما، وهي في الواقع أسوأ طريقة لفعل ذلك".ولم تذكر الفنانة الأميركية البالغة من العمر 41 عاماً اسم الفيلم، لكنها أشارت إلى أن الواقعة حدثت في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين".وأوضحت: "قيل لي لدينا 10 رجال قادمون اليوم وأنتم ممثلون. ألستِ متحمسةً للتعامل معهم جميعاً؟ وفكرت: هل هناك خطأ في شخصيتي؟ لأنني لم أكن متحمسةً.وأضافت: "اعتقدت أن الأمر بدا مقززاً، كنت صغيرةً جداً وأدرك تمامًا مدى سهولة خسارة كل شيء من خلال وصفي بـ "الصعبة"، لذلك تظاهرت بأنني متحمسة وواصلت الأمر".وتابعت: "لم تكن هذه لعبة قوة، ولم يكن أحد يحاول أن يكون فظيعًا أو يؤذيني. لقد كان وقتًا مختلفًا تمامًا والآن أصبحنا نعرف الأمور بشكل أفضل". (لها)