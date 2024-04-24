Advertisement

المرأة

آن هاثاواي: اضطريت لتقبيل 10 رجال في تجربة أداء

Lebanon 24
24-04-2024 | 06:26
A-
A+
Doc-P-1191295-638495621324394977.jpg
Doc-P-1191295-638495621324394977.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت الممثلة آن هاثاواي فضيحة من العيار الثقيل في صناعة الأفلام، مؤكدةً أنها اضطرت إلى تقبيل 10 رجال في يوم واحد خلال تجربة أداء لأحد الأدوار، بداعي اختبار الكيمياء مع الممثل الآخر.

وقالت الممثلة الحائزة على جائزة "أوسكار" في حوارها لمجلة V: "كان من الطبيعي أن يُطلب من أحد الممثلين أن يقوم بتقبيل ممثلين آخرين لاختبار الانسجام بينهما، وهي في الواقع أسوأ طريقة لفعل ذلك".
Advertisement

ولم تذكر الفنانة الأميركية البالغة من العمر 41 عاماً اسم الفيلم، لكنها أشارت إلى أن الواقعة حدثت في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين".

وأوضحت: "قيل لي لدينا 10 رجال قادمون اليوم وأنتم ممثلون. ألستِ متحمسةً للتعامل معهم جميعاً؟ وفكرت: هل هناك خطأ في شخصيتي؟ لأنني لم أكن متحمسةً.

وأضافت: "اعتقدت أن الأمر بدا مقززاً، كنت صغيرةً جداً وأدرك تمامًا مدى سهولة خسارة كل شيء من خلال وصفي بـ "الصعبة"، لذلك تظاهرت بأنني متحمسة وواصلت الأمر".

وتابعت: "لم تكن هذه لعبة قوة، ولم يكن أحد يحاول أن يكون فظيعًا أو يؤذيني. لقد كان وقتًا مختلفًا تمامًا والآن أصبحنا نعرف الأمور بشكل أفضل". (لها)
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
09:47 | 2024-04-24
08:15 | 2024-04-24
03:53 | 2024-04-24
00:51 | 2024-04-24
23:00 | 2024-04-23
15:00 | 2024-04-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24