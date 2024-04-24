سوسن بدر تشيد بأداء سوزان نجم الدين في مسلسل الحشاشين

وجّهت النجمة سوسن بدر رسالة إلى الفنانة سوزان نجم الدين بعد تألقها في مسلسل "الحشاشين" الذي عُرض في رمضان الماضي، أشادت فيها بأدائها في المسلسل بعد أن نال دورها استحسان الجمهور في أنحاء الوطن العربي.

وقالت سوسن بدر في تصريحات إعلامية، إنها تحب كل أعمال سوزان نجم الدين وتتابعها باستمرار، وخصوصاً هذا العام حيث وصلت الى حالة من النضج الفني من خلال الشخصية التي قدّمتها في المسلسل، على حد وصفها.

وأضافت أنها متأكدة من أن سوزان قد اخترعت طريقة أدائها للدور، وأنها استمتعت كثيراً بأدائها المميز، مشددةً على أنها أحبت المسلسل بشكل عام، لكن سوزان على وجه الخصوص كان أداؤها مميزاً.

( لها)