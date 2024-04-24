Advertisement

المرأة

سوسن بدر تشيد بأداء سوزان نجم الدين في مسلسل الحشاشين

Lebanon 24
24-04-2024 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1191446-638495836931366770.jpg
Doc-P-1191446-638495836931366770.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

وجّهت النجمة سوسن بدر رسالة إلى الفنانة سوزان نجم الدين بعد تألقها في مسلسل "الحشاشين" الذي عُرض في رمضان الماضي، أشادت فيها بأدائها في المسلسل بعد أن نال دورها استحسان الجمهور في أنحاء الوطن العربي.

 وقالت سوسن بدر في تصريحات إعلامية، إنها تحب كل أعمال سوزان نجم الدين وتتابعها باستمرار، وخصوصاً هذا العام حيث وصلت الى حالة من النضج الفني من خلال الشخصية التي قدّمتها في المسلسل، على حد وصفها.

وأضافت أنها متأكدة من أن سوزان قد اخترعت طريقة أدائها للدور، وأنها استمتعت كثيراً بأدائها المميز، مشددةً على أنها أحبت المسلسل بشكل عام، لكن سوزان على وجه الخصوص كان أداؤها مميزاً.

( لها)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
01:30 | 2024-04-25
23:38 | 2024-04-24
14:30 | 2024-04-24
12:00 | 2024-04-24
09:47 | 2024-04-24
08:15 | 2024-04-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24