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المرأة

من الملك تشارلز الثالث... كيت ميدلتون تحصل على لقب ملكي جديد

Lebanon 24
25-04-2024 | 01:30
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يستمر دور كيت بالتوسع ضمن العائلة الملكية، من خلال منحها لقب جديد في إعلان صدر يوم 23 نيسان.


وتم تعيين كيت، التي شاركت العالم خبر مرضها وتشخيص إصابتها بالسرطان في شهر اذار الماضي، لتُصبح "الرفيقة الملكية لوسام أصحاب الشرف".
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ما يُميّز هذا اللقب لصاحبة السمو الملكي أنه جديد، حيث لم يَحمِله أحدٌ قبلها، مع العلم أن الملك جورج الخامس أسّس وسام الصحابة في عام 1917 للاعتراف بالإنجازات في الخدمة العامة والفنون والطب والعلوم. (ET بالعربي)
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