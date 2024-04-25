هاندا أرتشيل تبكي بسبب ابنة أختها الوحيدة (صورة)

بعد عودة هاندا أرتشيل من إجازتها من اليابان التي قضتها برفقة حبيبها هاكان سابانجي، لم ترغب في تفويت الحفلة التي أقيمت في مدرسة ابنة أختها الوحيدة غمزة هارتشيل مافي Mavi ، في اليوم العالمي للطفل.

وصلت هاندا إلى المدرسة جنبا إلى جنب مع مافي الصغيرة، التي كانت ترتدي تنورة حمراء مستوحاة من لون علم تركيا.





ومن المدرجات، لم تستطع هاندا وشقيقتها إخفاء حماسهما لرؤية مافي وهي تشارك بعرض مع زملائها بالصف في قاعة التجمع الكبيرة.

Advertisement