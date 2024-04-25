هاندا أرتشيل تبكي بسبب ابنة أختها الوحيدة (صورة)

بعد عودة هاندا أرتشيل من إجازتها من اليابان التي قضتها برفقة حبيبها هاكان سابانجي، لم ترغب في تفويت الحفلة التي أقيمت في مدرسة ابنة أختها الوحيدة غمزة هارتشيل مافي Mavi ، في اليوم العالمي للطفل.
وصلت هاندا إلى المدرسة جنبا إلى جنب مع مافي الصغيرة، التي كانت ترتدي تنورة حمراء مستوحاة من لون علم تركيا.
ومن المدرجات، لم تستطع هاندا وشقيقتها إخفاء حماسهما لرؤية مافي وهي تشارك بعرض مع زملائها بالصف في قاعة التجمع الكبيرة.
وعبر إنستغرام سألت غمزة في وقت سابق في منشور لها ما معناه: "لدي سؤال للأمهات، مافي لا تريد أن تتركنا، فعلى سبيل المثال، لا تريد الذهاب إلى الحديقة، ولا تريد حتى الذهاب إلى نادي الأطفال خلال العطلات، ولا تريد الخروج، وفي الواقع لا تريد الذهاب إلى المدرسة أيضا، تريد دائما قضاء الوقت معنا".
وتابعت: "هل هذا طبيعي في هذا العمر أم أنها تعاني من قلق الانفصال؟ أشعر بالفضول، قلقة بشأن اعتمادها القوي على جميع أفراد الأسرة".
وبعد مشاركة شكوكها، استمتعت غمزة بالاحتفال في مدرسة ابنتها، حيث شاركت عدة صور لمافي من المناسبة. في إحدى الصور، شوهدت كل من غمزة و هاندا تعانقان بعضهما وتكافحان من أجل كبح الدموع وهما تشاهدان مافي من المدرجات. (ET بالعربي)