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المرأة
بعد طلاقها من الأمير نيكولاوس.. هل ستحتفظ الأميرة تاتيانا بلقبها الملكي؟
Lebanon 24
25-04-2024
|
08:39
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ستحتفظ الأميرة تاتيانا، التي تبلغ من العمر 43 عاماً، بلقبها الملكي بعد إتمام طلاقها من الأمير اليوناني نيكولاوس، البالغ من العمر 54 عاماً.
وأكدت العائلة الملكية اليونانية أن الأميرة تاتيانا ستحتفظ بألقابها الملكية، وفقاً لمجلة مجلة Hello! بنسختها اليونانية.
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وتختلف مصير الألقاب الملكية الموروثة من خلال الزواج بعد الطلاق حسب البيت الملكي، إلا أنه لم يكن هناك سابقة حديثة لما سيحدث للقب الأميرة تاتيانا بما أنه لا أحد من أشقاء نيكولاوس قد انفصلوا عن زوجاتهن سابقاً.
ويأتي هذا التأكيد بعد إعلان مكتب العائلة الملكية اليونانية السابقة في 19 نيسان أن الأميرة تاتيانا والأمير نيكولاوس انفصلا.
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