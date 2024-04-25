موقف لافت.. أول تعليق من كاريس بشار على أزمة النازحين السوريين في لبنان

خرجت الممثلة السورية كاريس بشار عن صمتها، وعلقت لأول مرة على قضية اللاجئين السوريين في لبنان، فخلال حلولها ضيفة مع الإعلامي شربل راجي على قناة الـCNN بالعربية، تحدثت كاريس عن مشاركتها في مسلسل "النار بالنار" في الموسم الرمضاني 2023، والذي ناقش موضوع العنصرية بين اللبنانيين والسوريين، وسألها المذيع عما اذا كانت قد عانت من العنصرية خلال وجودها في لبنان، فردت قائلة: "على صعيد شخصي، نهائيا وعلى الاطلاق، ولكن مواقع التواصل الاجتماعي تقوم بالتجييش في هذا الاتجاه، لذا عندما تتابع ما يُكتب تشعر وكأنك لا يمكنك ان تمشي في شوارع لبنان، ولكن عندما تعيش في البلد تعرف ان هذا الامر غير صحيح".

وتابعت: "هذا لا يعني انه لا يوجد عنصرية، وهي موجودة عند بعض الأشخاص الذين وصفتهم بـ "المختلين عقليا"، لتوضح ان لبنان كان وجهه خيرا عليها، عاشت فيها ولا زالت مقيمة فيها، وانها تشعر براحة كبيرة خلال وجودها في لبنان"، مشيدة بالمقابل بالشعب اللبناني، اذ قالت انه شعب يحب الحياة، مهما كانت الظروف المحيطة صعبة.

اما عما اذا كانت تدعو النازحين السوريين للعودة الى بلدهم، فقالت كاريس بشار: ما حدا ترك بلده برغبته، وما حدا رح يترك بيته ببلده قد ما كان متواضع وبسيط وفقير ومعدوم، كرمال يروح على بلد تاني ويعيش بخيمة، ويتعرض لكل المضايقات اللي عم يتعرضولها النازحين.

وأضافت: "لذلك الأفضل ان نفكر بهؤلاء الأشخاص ولا نظلمهم ونساعدهم قدر الإمكان".

( الجديد)