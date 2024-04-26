Advertisement

المرأة

حادثة مأسوية.. هكذا خسرت فنانة حياتها على المسرح

Lebanon 24
26-04-2024 | 01:55
A-
A+
Doc-P-1192111-638497188757919813.jpg
Doc-P-1192111-638497188757919813.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لقيت مغنية صينية مصرعها بطريقة مأسوية، إذ تعثرت في فستانها خلال إحدى الحفلات الغنائية، ما أدى لسقوطها بعنف على المسرح، وإصابتها بجروح أودت بحياتها. وكانت المطربة البالغة من العمر 31 عاماً تحيي حفلاً خاصاً في دار تقاعد محلية في الصين بمناسبة عيد الميلاد التسعين لأحد المقيمين في منطقة جيانغبي في مدينة تشونغتشينغ الصينية، في 19 نيسان الجاري.
Advertisement
 
وفي منتصف أغنيتها الثانية، ووسط تفاعل كبير من الحضور، وضعت قدمها بالخطأ على طرف فستانها، فتعثرت وسقطت بقوة على المسرح، لتتوقف الموسيقى ويركض الجميع لتفقد حالتها.
 
وذكرت صحيفة «شياو شيانغ مورنينج نيوز» المحلية أن صاحب متجر قريب شهد الحادث، ورأى سيارة إسعاف تهرع إلى المكان، بعد عدة محاولات من الحضور لإنعاش قلبها لكن دون استجابة. ونُقلت المطربة، التي لم يُذكر اسمها، إلى مستشفى قريب في مدينة تشونغتشينغ، لكن فشلت محاولات إسعافها من قِبل الأطباء، ولفظت أنفاسها الأخيرة في الحال. (صحيفة الخليج) 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
23:00 | 2024-04-25
14:30 | 2024-04-25
11:30 | 2024-04-25
08:39 | 2024-04-25
02:30 | 2024-04-25
01:30 | 2024-04-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24