حادثة مأسوية.. هكذا خسرت فنانة حياتها على المسرح

لقيت مغنية صينية مصرعها بطريقة مأسوية، إذ تعثرت في فستانها خلال إحدى الحفلات الغنائية، ما أدى لسقوطها بعنف على المسرح، وإصابتها بجروح أودت بحياتها. وكانت المطربة البالغة من العمر 31 عاماً تحيي حفلاً خاصاً في دار تقاعد محلية في الصين بمناسبة عيد الميلاد التسعين لأحد المقيمين في منطقة جيانغبي في مدينة تشونغتشينغ الصينية، في 19 نيسان الجاري.

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وفي منتصف أغنيتها الثانية، ووسط تفاعل كبير من الحضور، وضعت قدمها بالخطأ على طرف فستانها، فتعثرت وسقطت بقوة على المسرح، لتتوقف الموسيقى ويركض الجميع لتفقد حالتها.

وذكرت صحيفة «شياو شيانغ مورنينج نيوز» المحلية أن صاحب متجر قريب شهد الحادث، ورأى سيارة إسعاف تهرع إلى المكان، بعد عدة محاولات من الحضور لإنعاش قلبها لكن دون استجابة. ونُقلت المطربة، التي لم يُذكر اسمها، إلى مستشفى قريب في مدينة تشونغتشينغ، لكن فشلت محاولات إسعافها من قِبل الأطباء، ولفظت أنفاسها الأخيرة في الحال. (صحيفة الخليج)