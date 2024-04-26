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المرأة
ستينية تتأهل لمسابقة ملكة جمال.. تعرفوا إلي أليخاندرا ماريسا رودريغيز
Lebanon 24
26-04-2024
|
04:05
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تأهّلت الأرجنتينية أليخاندرا ماريسا رودريغيز، البالغة من العمر 60 عامًا، إلى تصفيات مسابقة ملكة جمال الأرجنتين 2024، بعدما فازت بلقب ملكة جمال العاصمة بوينس آيرس.
فوز أليخاندرا جاء بعدما فتحت المنظمة العالمية لمسابقات ملكات الجمال، الباب أمام المتباريات الأكبر سنًا والأكثر نضجًا للمشاركة في المسابقات الجمالية، نتيجة إلغاء الحد الأقصى للسن، الذي كان ينحصر بين 18 و28 عامًا.
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وضجّت مواقع التواصل بخبر فوز المحامية والصحفية الستينية أليخاندرا ماريسا رودريغيز، التي تتميز بوجه شبابي، متفوقة بذلك على العشرات من الشابات الأصغر سنًا، وفقا لموقع "أوديتي سنترال".
وأثار ترشحها جدلاً وتباينًا في الآراء عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ إذ رفض متابعون تصديق حقيقة عمرها، خاصة وأن ملامح وجهها أصغر بعشرين عامًا وفق قولهم. فيما اعتبر آخرون أنه المرأة تستطيع تجميد عمرها من خلال الرياضة والحياة الصحية والنظام الغذائي المتوازن. (فوشيا)
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