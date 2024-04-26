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المرأة

من توقيع مصمّمة يونانية.. هيفاء وهبي تضج أنوثة شاهدوا كيف بدت

Lebanon 24
26-04-2024 | 07:03
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تألقت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي في أحدث جلسة تصويرية لها، بإطلالة من توقيع المصمّمة اليونانية سيليا كريثاريوتي Celia Kritharioti، وبذلك تكون هيفاء قد انضمت إلى نجمات عالميات على غرار بيونسيه وجينيفر لوبيز ونيكول كيدمان وكيم كارداشيان وهايلي بيبر وبيلا ثورن وأخريات، في خيارها هذا.
 
 
وأطلت وهبي في الصور التي نشرتها عبر تطبيق "إنستغرام"، بفستان نسّقته مع جزمة مماثلة، تداخل فيهما اللونان الأصفر والأخضر بتموّجات عريضة، في مزيج كانت قد اشتُهرت به كريثاريوتي ولا تزال، إذ اعتمدته في مجموعة صيف 2024 Deep sea.
 
 
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وقالت هيفاء في تعليقها على الصور: "السعادة هي الثراء الجديد. السلام الداخلي هو النجاح الجديد. الصحة هي الثروة الجديدة. اللطف هو الروعة الجديدة". (لها)
 
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