نادين نجيم توجه رسالة لكل إمرأة عربية.. ماذا قالت؟

بدأت نادين نسيب نجيم أولى خطواتها بعالم التجميل إذ أطلقت المجموعة الأولى لها والتي تحمل إسمها بعالم الجمال تحت عنوان " GLOW

وترى نادين نسيب نجيم أن هذه الخطوة تحمل خلفها كواليس كثيرة خاصة بقصتها وخبرتها التي مرت بها خلال الفترة الماضية، وهي تحمل رسالة هامة لكل إمرأة عربية وهي "أنتِ تستحقي أن تكوني مستقلة، جميلة، قوية وسعيدة أيضاً".

والمنتجات التي أطلقتها نادين هي صديقة للبيئة، وستقوم نادين بالتركيز حالياً على إطلاق مجموعتها الأولى بعالم التجميل؛ وقد طلبت تأجيل أية مشاريع فنية لحين الإطمئنان على نجاح خطواتها الأولى بمشروعها الجديد.

وستستمر الحملة الدعائية للمنتجات خلال أربعة أيام متتالية عبر صفحات السوشيال ميديا الخاصة بنادين نسيب نجيم، وسيتم بيع المنتجات عبر المتجر الإلكتروني أولاً.

وكانت نادين قد قامت بتصوير الحملة الإعلانية الخاصة بالمجموعة الأولى لمنتجاتها قبل أيام في دبي وقد تعاونت مع جوني متى، هيلدا داغر وفيكتور كيروز".

(نواعم)

Advertisement