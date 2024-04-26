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المرأة

إنتقاد لاذع لياسمين صبري!

Lebanon 24
26-04-2024 | 23:00
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وجّه السيناريست مدحت العدل انتقاداً لاذعاً الى الفنانة ياسمين صبري، قائلاً: "لو اهتممت بالتمثيل أكثر من الشكل ستكونين في منطقة أخرى".
 
 
واضاف خلال حلوله ضيفاً على برنامج تلفزيوني: "ياسمين ممثلة جيدة لكنها تتجه إلى منطقة أخرى غير التمثيل مثل الشكل والمظاهر".
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وتابع: "من الممكن أن تكون كاتباً، لكنك تذهب إلى منطقة لا تتخطاها، وأيضاً هناك كاتب يجري أبحاثًاً ويشاهد ويتابع... هذا هو الفرق بين أسامة أنور عكاشة وغيره من الكتاب. وهذا هو الفرق بين منى زكي وياسمين صبري".
 
واختتم مدحت العدل رسالته بالقول: "الجمال لا يدوم، ولكن الموهبة هي التي تدوم".
المصدر: لها
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