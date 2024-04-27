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المرأة
وزنها أكثر من 80 قيراطا.. إليكم بالصورة الماسة التي وضعتها نانسي عجرم
Lebanon 24
27-04-2024
|
07:53
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تألّقت الفنانة نانسي عجرم بماسة نادرة يبلغ وزنها أكثر من 80 قيراطاً في حفل نظّمته دار Tiffany&Co في كاليفورنيا بمناسبة إطلاق مجموعتها الجديدة من المجوهرات.
وكانت Tiffany&Co أعلنت في بداية العام 2023 عن اختيارها عجرم كأول امرأة عربيّة من بين سفيراتها، وشاركت نانسي في هذا الإطار مؤخراً بإطلاق مجموعة مجوهرات Blue Book 2024 Celeste Collection الذي أقيم في بيفرلي هيلز بحضور صديقات وأصدقاء الدار من النجوم العالميين أمثال: أنيا تايلور-جوي، ريس ويذرسبون، روزي هنتنغتون وايتلي، إميلي بلانت، آشر، أوليفيا وايلد، فالنتينا فيرير...الذين تزيّنوا جميعاً بقطع مجوهرات فاخرة تحمل توقيع الدار.
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واختارت نانسي عجرم لهذه المناسبة ثوباً أسود حمل توقيع Alexander McQueen، وهي نشرت عبر صفحتها على موقع إنستغرام مجموعة صور مُشيرةً إلى هذه المُناسبة الاستثنائية التي سمحت لها بأن تتزيّن بعقد Lucida Star الذي يتوسطه حجر ماسي نادر يفوق وزنه 80 قيراطاً. وقد نسّقته مع أقراط ماسيّة وخاتم سوليتير يزيّنه حجر ماسي يفوق وزنه 12 قيراطا. (العربية)
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