Advertisement

المرأة

وزنها أكثر من 80 قيراطا.. إليكم بالصورة الماسة التي وضعتها نانسي عجرم

Lebanon 24
27-04-2024 | 07:53
A-
A+
Doc-P-1192706-638498266404932075.jpg
Doc-P-1192706-638498266404932075.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تألّقت الفنانة نانسي عجرم بماسة نادرة يبلغ وزنها أكثر من 80 قيراطاً في حفل نظّمته دار Tiffany&Co في كاليفورنيا بمناسبة إطلاق مجموعتها الجديدة من المجوهرات.

وكانت Tiffany&Co أعلنت في بداية العام 2023 عن اختيارها عجرم كأول امرأة عربيّة من بين سفيراتها، وشاركت نانسي في هذا الإطار مؤخراً بإطلاق مجموعة مجوهرات Blue Book 2024 Celeste Collection الذي أقيم في بيفرلي هيلز بحضور صديقات وأصدقاء الدار من النجوم العالميين أمثال: أنيا تايلور-جوي، ريس ويذرسبون، روزي هنتنغتون وايتلي، إميلي بلانت، آشر، أوليفيا وايلد، فالنتينا فيرير...الذين تزيّنوا جميعاً بقطع مجوهرات فاخرة تحمل توقيع الدار.
Advertisement

واختارت نانسي عجرم لهذه المناسبة ثوباً أسود حمل توقيع Alexander McQueen، وهي نشرت عبر صفحتها على موقع إنستغرام مجموعة صور مُشيرةً إلى هذه المُناسبة الاستثنائية التي سمحت لها بأن تتزيّن بعقد Lucida Star الذي يتوسطه حجر ماسي نادر يفوق وزنه 80 قيراطاً. وقد نسّقته مع أقراط ماسيّة وخاتم سوليتير يزيّنه حجر ماسي يفوق وزنه 12 قيراطا. (العربية)
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
11:30 | 2024-04-27
09:30 | 2024-04-27
05:55 | 2024-04-27
03:57 | 2024-04-27
02:40 | 2024-04-27
00:40 | 2024-04-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24