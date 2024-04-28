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المرأة

هذه هي موديلات التنانير الأنسب للصيف (صور)

Lebanon 24
28-04-2024 | 01:27
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فصل الصيف هو الوقت المثالي للتعبير عن أناقتك وجاذبيتك من خلال استخدام قطع الملابس الخفيفة والمريحة ومن بين هذه القطع، تأتي التنورة الصيفية لتكون خياراً رائعاً لإطلالات مميزة ومثالية للصيف، فموضة التنانير الصيفية تتنوع بين التنانير القصيرة والطويلة والواسعة والضيقة وتأتي بأشكال وألوان مختلفة لتناسب جميع الأذواق والمناسبات.
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فما هي الاتجاهات الرائجة في موضة التنانير الصيفية؟

التنانير القصيرة
تعتبر التنانير القصيرة من أبرز القطع التي تناسب فصل الصيف بفضل تمكنها من توفير الراحة والتنوع، يمكن اختيار التنانير القصيرة بتصاميم مثل التنانير الجينز أو التنانير القطنية الخفيفة أو التنانير المطبوعة بألوان مشرقة وزاهية.
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التنانير الطويلة
تعتبر التنانير الطويلة خياراً مثالياً للإطلالات الأنيقة والمريحة في فصل الصيف، يمكن اختيار التنانير الطويلة بتصاميم مثل التنانير الواسعة الأطراف أو التنانير الشفافة أو التنانير الشيفون الخفيفة.
التنانير الواسعة
تعتبر التنانير الواسعة من القطع الأنثوية والراقية التي تضفي جمالاً وأناقة على إطلالة المرأة في الصيف، يمكن اختيار التنانير الواسعة بتصاميم مثل التنانير البالون أو التنانير الكسرات.

التنانير الضيقة 
تُعتبر التنانير الضيقة خياراً مثالياً للإطلالات العصرية والأنيقة في فصل الصيف، يمكن اختيار التنانير الضيقة بتصاميم مثل التنانير القطنية المريحة أو التنانير الجينز المطاطية أو التنانير الملونة الزاهية.


التنانير المطبوعة
تُضفي التنانير المطبوعة لمسة من الأناقة والأنوثة على إطلالة المرأة في الصيف، يمكن اختيار التنانير المطبعة بأنماط مثل الزهور أو الأشرطة أو الأزهار الجريئة لإضفاء لمسة من الحيوية والجاذبية.

التنانير الشيفون
 تُعتبر التنانير الشيفون من القطع الأنيقة والرقيقة التي تناسب الإطلالات الراقية في فصل الصيف، يمكن اختيار التنانير الشيفون بتصاميم مثل التنانير الطويلة الأطراف أو التنانير الشيفون الواسعة.(ليالينا)
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المصدر: ليالينا
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