إمارات رزق "بديعة" تفاجئ الجميع.. تعرّضت للخيانة وللإجهاض خلال التصوير وهذه قيمة ثروتها

كشفت الممثلة السورية إمارات رزق نجمة مسلسل "ولاد بديعة"، الذي عرض في موسم رمضان 2024، عن سبب اعتمادها اسم عائلة طليقها، يوسف رزق، كاسم فني لها رغم الانفصال.

وقالت خلال حلولها ضيفة في برنامج "كتاب الشهرة" مع الإعلامي علي ياسين، إن أصل الحكاية يعود إلى مشاركتها في أحد أعمال الكاتب السوري هاني السعدي، حيث كانت ابنتاه روعة وربى السعدي بطلتي العمل، وكي لا يختلط الأمر على الجمهور، ودرءًا للشائعات حول علاقة أخوة تجمعها بالشقيقتين، قررت اعتماد اسم "إمارات رزق" كاسم فني لها. وقالت: "ما عندي مشكلة بالأخير ابني من عائلة رزق".





ونفت إمارات الشائعات المتداولة حول طلبها الزواج بطليقها يوسف رزق، إذ كانت حينئذ بعمرالـ15 عامًا. وعما إذا كانت في وعيها عند الزواج، لفتت إمارات إلى أنها لم تكن مدركة لمجريات الأمور، كما أن عائلتها كانت من المعارضين للفكرة، لكنها ليست نادمة على القرار، إذ ترى في كل شيء مغزى وغاية، فلولا هذا الزواج لم تكن لتنجب ابنها، الذي يبلغ حاليًا بعمر الـ19، أو تنخرط في عالم التمثيل، على حد أقوالها.





وعن تعرضها للإجهاض أثناء تصوير مسلسل "طوق البنات"، أرجعت إمارات السبب لطول مدة التصوير، إذ كانوا يعملون على تصوير جزأين منه معًا، حينها بدأت الملابس تضيق على جسدها؛ ما دفعها لشفط بطنها مرارًا وتكرارا؛ ما نتج عنه انفصال المشيمة عن الجنين. وعلى الفور، خضعت لعملية جراحية بعد موت الجنين وتعرضها لتسمم في الدم.



وكشفت بطلة مسلسل "باب الحارة" أن ثروتها تقدر بأكثر من 3 ملايين دولار، كما تمتلك مشروعها الخاص، الذي لم تكشف عن تفاصيله.







وعن علاقتها بحسام جنيد، رفضت إمارات تأكيد شائعة عودتها لطليقها الفنان حسام جنيد؛ إذ تتطلع لحماية خصوصيتها وإبعاد حياتها عن وسائل الإعلام. كما شددت أن طلاقها من جنيد وقع مرة واحدة وليس كما أشيع سابقًا أكثر من مرة.



وكشفت الفنانة عن تعرضها للخيانة، لكنها لم تكشف ما إذا كان المعني بكلامها الفنان حسام جنيد.





واختارت إمارات الفنانة اللبنانية نادين نجيم كأكثر الممثلات نجومية في الأعمال المشتركة، وأشادت باجتهادها ومثابرتها على النجاح، وقالت: صحيح اندعمت ويلي صارلها ما صار لنجمات كتير تعبوا كتير بهاي المهنة لسنين، لكنها اشتغلت على حالها ونمت موهبتها، هلا شوفها بأول مسلسل وهلا، في فرق كتير كبير، وهاد دليل على اجتهادها بنفسها. (فوشيا)