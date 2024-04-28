خطفت النجمة السورية أصالة نصري الأنظار إليها في حفلها الغنائي الأخير الذي أحيته بإمارة أبوظبي، إذ اعتمدت إطلالة مغايرة عما اعتداه عليه جمهورها في الآونة الأخيرة.



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وأكثر من لفت انتباه الجمهور بشرتها المشدودة وملامحها الشبابية، ومظهرها الأنثوي المميز، إذ بدت أصغر سنًا وأكثر نعومة، حتى أن البعض وصفها بدمية "باربي". اختارت أصالة قصة شعر قصيرة مدورة مع غرة أمامية غطَّت الجبهة الأمامية بالكامل، ما شبهه البعض بإطلالة الفتيات الكوريات.وأكثر من لفت انتباه الجمهور بشرتها المشدودة وملامحها الشبابية، ومظهرها الأنثوي المميز، إذ بدت أصغر سنًا وأكثر نعومة، حتى أن البعض وصفها بدمية "باربي".

واختارت أصالة لحفلها الغنائي إطلالة أنيقة من توقيع مصمم الأزياء اللبناني نيكولاس جبران، إذ اعتمدت فستانًا طويلًا بلون النود يعلوه قطعة قماش زرقاء من الشيفون، فيما تزيَّن بزخارف وتطريزات أنيقة باللون الأزرق السماوي والكحلي.

وأكملت أصالة إطلالتها بمكياج ناعم مبرزًا ملامح وجهها تميَّز بألوانه الهادئة من درجات الوردي، تحت إشراف خبيرة المكياج دينا راغب.