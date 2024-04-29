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المرأة
بسبب خبر خاطئ... صحفي يعتذر من نوال الكويتية!
Lebanon 24
29-04-2024
|
00:30
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ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة بخبر حمل النجمة نوال الكويتية بعد تغريدة من صحفي إعتذر عنها في وقت سابق.
وفي التفاصيل، شارك الصحفي قاسم عبدالقادر تغريدة حول حالة نوال الصحية، مدعياً بأنها تنتظر مولوداً جديداً وهو ما أثار ضجة كبيرة بين متابعيها الذين اتهموه بـ"الكذب" و"تلفيق الأخبار المزيفة"، وهو ما دفعه إلى الاعتذار من الفنانة الكويتية بشكل مباشر وصريح.
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وكتب الصحفي عبر حسابه الخاص على منصة "إكس" إعتذاراً لنوال جاء فيه: "كامل الاعتذار للفنانة نوال عن الخبر غير الدقيق وربما كان سوء فهم من حضرتي المهم صحتها بالدنيا".
وجاء هذا الإعتذار بعد تعليقه على خبر إلغاء حفل نوال الكويتية في الكويت بسبب تعرُّضها لوعكة صحية، حيث كتب حينها: "حتى المرض لا يلتمسون له العذر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أي فنان يفرح بالحفل، يلتقي مع جمهوره، يحقق انتشار اغانيه، وايضاً سوف يستفيد من الحفل، لا يجب الإغفال ان القيثارة حامل في الشهر الرابع ولم تلغ الحفل إلا لظروف قاهرة، فلماذا هذا الظن؟! الله يهدينا ويسامحنا أجمعين". (لها)
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