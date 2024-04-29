بثمن خيالي.. نجمة مصرية تبيع جلباب في مزاد علني (فيديو)

أعلنت الفنانة المصرية فيفي عبده بيع جلبابها الأبيض الذي ارتدته في مسرحية "حزمني يا" مقابل 100 ألف دولار.

وقالت عبده إنها تبرعت بأموال الجلباب لصالح مركز راشد لأصحاب الهمم، بعد بيعه في مزاد علني أقيم مؤخرا بـ100 ألف دولار أميركي، أي ما يعادل 4 ملايين و792 ألفا و380 جنيها مصريا.





وعلقت النجمة المصرية خلال الحفل الذي أُقيم بمناسبة مرور 30 عاما على تأسيسه، بكلماتها الشهيرة: "5 أيوه بقا ويلا بقا".

وحرص عدد من النجوم على حضور احتفالية المركز، حيث تم تكريم عدد من الشخصيات والنشطاء الداعمين لأنشطة المركز طيلة الـ30 سنة الماضية بقيادة مريم عثمان، مدير عام مركز راشد ومؤسسته.