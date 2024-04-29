فنانة عربية تطالب بوجود طبيب نفسي في أماكن التصوير.. لهذا السبب!

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عقد "مهرجان مالمو للسينما العربية" ضمن فعاليات أيام مالمو لصناعة السينما، جلسة نقاشية تحت عنوان "تحديات الصحة النفسية داخل مجال صناعة الأفلام"، وشارك فيها عدد من صنّاع السينما والمهتمين بمجال الصحة العقلية وصناعة الأفلام.وكان من ضمن الحضور الفنانة بشرى التي شدّدت في كلمة ألقتها أمام الحضور، على أهمية تواجد طبيب نفساني في أماكن تصوير الأعمال الفنية لتخفيف الضغط على الممثلين ومساعدتهم في تقديم المشاعر الحقيقية للشخصية، والتخلص من الضغط النفسي والعصبي الذي يتعرضون له لأنهم يلعبون كل الأدوار في مسيرتهم الفنية، مشيرةً إلى أن الممثل في موقع التصوير لا يمثل فقط وإنما يقوم بأدوار ليست من مهامه، لذلك يجب أن يكون هناك طبيب نفساني في مكان التصوير.وأضافت: "الفنان يتعرّض لضغوط شديدة في مجال العمل ولا يستطيع التعبير عن سخطه تجاه البعض أو إزاء المواقف التي يواجهها، وعليه استيعابها، وألاّ يتذمّر، ويتوجّب عليه أيضاً التعاون مع أشخاص لا يريد التعامل معهم، كما يتعرض للتنمّر من الكثير من الناس، سواء العاملون معه في نفس المجال أو من الصحافة أو غيره".ولفتت بشرى إلى أن الأعمال الفنية التي يقدّمها الفنان تكون أحياناً علاجاً نفسياً له، وخاصة تلك التي تناقش مشكلات أو قضايا تمسّه، مثل ما حدث معها عندما تعرّضت للتحرش وهي في سنّ صغيرة، وحين قدّمت فيلم" 678" عبّرت الشخصية عنها وأخرجت شحنة سلبية من داخلها. وأكدت أن المخرج محمد دياب مخرج الفيلم كان يملك الوعي لمراعاة الفنانين العاملين معه نفسياً، مشيرةً إلى أنه ساعدها كثيراً في الخروج من شخصية "فايزة" التي أثرت فيها سلباً، خاصة أن زفافها كان بعد ثلاثة أيام، وساعدها دياب في الخروج بسلاسة من الشخصية.