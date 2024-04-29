24
o
بيروت
26
o
طرابلس
23
o
صور
26
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
27
o
النبطية
27
o
زحلة
26
o
بعلبك
26
o
بشري
25
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
فنانة عربية تطالب بوجود طبيب نفسي في أماكن التصوير.. لهذا السبب!
Lebanon 24
29-04-2024
|
04:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقد "مهرجان مالمو للسينما العربية" ضمن فعاليات أيام مالمو لصناعة السينما، جلسة نقاشية تحت عنوان "تحديات الصحة النفسية داخل مجال صناعة الأفلام"، وشارك فيها عدد من صنّاع السينما والمهتمين بمجال الصحة العقلية وصناعة الأفلام.
Advertisement
وكان من ضمن الحضور الفنانة بشرى التي شدّدت في كلمة ألقتها أمام الحضور، على أهمية تواجد طبيب نفساني في أماكن تصوير الأعمال الفنية لتخفيف الضغط على الممثلين ومساعدتهم في تقديم المشاعر الحقيقية للشخصية، والتخلص من الضغط النفسي والعصبي الذي يتعرضون له لأنهم يلعبون كل الأدوار في مسيرتهم الفنية، مشيرةً إلى أن الممثل في موقع التصوير لا يمثل فقط وإنما يقوم بأدوار ليست من مهامه، لذلك يجب أن يكون هناك طبيب نفساني في مكان التصوير.
وأضافت: "الفنان يتعرّض لضغوط شديدة في مجال العمل ولا يستطيع التعبير عن سخطه تجاه البعض أو إزاء المواقف التي يواجهها، وعليه استيعابها، وألاّ يتذمّر، ويتوجّب عليه أيضاً التعاون مع أشخاص لا يريد التعامل معهم، كما يتعرض للتنمّر من الكثير من الناس، سواء العاملون معه في نفس المجال أو من الصحافة أو غيره".
ولفتت بشرى إلى أن الأعمال الفنية التي يقدّمها الفنان تكون أحياناً علاجاً نفسياً له، وخاصة تلك التي تناقش مشكلات أو قضايا تمسّه، مثل ما حدث معها عندما تعرّضت للتحرش وهي في سنّ صغيرة، وحين قدّمت فيلم" 678" عبّرت الشخصية عنها وأخرجت شحنة سلبية من داخلها. وأكدت أن المخرج محمد دياب مخرج الفيلم كان يملك الوعي لمراعاة الفنانين العاملين معه نفسياً، مشيرةً إلى أنه ساعدها كثيراً في الخروج من شخصية "فايزة" التي أثرت فيها سلباً، خاصة أن زفافها كان بعد ثلاثة أيام، وساعدها دياب في الخروج بسلاسة من الشخصية.
Advertisement
الأكثر قراءة
"بحبك كتير".. فنان سوري شهير يطلب يد النجمة بلقيس فتحي للزواج على الهواء مباشرة
Lebanon 24
"بحبك كتير".. فنان سوري شهير يطلب يد النجمة بلقيس فتحي للزواج على الهواء مباشرة
09:56 | 2024-04-28
28/04/2024 09:56:09
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر كبير في الدورة.. هذا ما حصل مساء اليوم
Lebanon 24
توتر كبير في الدورة.. هذا ما حصل مساء اليوم
14:32 | 2024-04-28
28/04/2024 02:32:06
Lebanon 24
Lebanon 24
إمارات رزق "بديعة" تفاجئ الجميع.. تعرّضت للخيانة وللإجهاض خلال التصوير وهذه قيمة ثروتها
Lebanon 24
إمارات رزق "بديعة" تفاجئ الجميع.. تعرّضت للخيانة وللإجهاض خلال التصوير وهذه قيمة ثروتها
09:04 | 2024-04-28
28/04/2024 09:04:02
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات مثيرة عن "غرفة عمليات" قرب لبنان.. ماذا يجري داخلها؟
Lebanon 24
معلومات مثيرة عن "غرفة عمليات" قرب لبنان.. ماذا يجري داخلها؟
08:00 | 2024-04-28
28/04/2024 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجآت في طقس أيار: منفخض يحمل أمطاراً مع برق ورعد سيضرب لبنان.. وسيستمرّ حتى هذا الموعد!
Lebanon 24
مُفاجآت في طقس أيار: منفخض يحمل أمطاراً مع برق ورعد سيضرب لبنان.. وسيستمرّ حتى هذا الموعد!
06:45 | 2024-04-28
28/04/2024 06:45:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
01:52 | 2024-04-29
بثمن خيالي.. نجمة مصرية تبيع جلباب في مزاد علني (فيديو)
00:30 | 2024-04-29
بسبب خبر خاطئ... صحفي يعتذر من نوال الكويتية!
23:00 | 2024-04-28
أصالة تخطف الأنظار بأحدث اطلالاتها.. تبدو كـ"الباربي"
13:42 | 2024-04-28
عادات قادرة على تسريع شيخوخة الجلد.. ابتعدي عنها
10:05 | 2024-04-28
أطلت ببطن منتفخة ومستديرة.. حبيبة جيرارد بيكيه حامل بطفلهما الأول! (صورة)
09:04 | 2024-04-28
إمارات رزق "بديعة" تفاجئ الجميع.. تعرّضت للخيانة وللإجهاض خلال التصوير وهذه قيمة ثروتها
فيديو
اكتشف عام 2015.. تلسكوب "جيمس ويب" يحقق بإشارة عن حياة في كوكب آخر (فيديو)
Lebanon 24
اكتشف عام 2015.. تلسكوب "جيمس ويب" يحقق بإشارة عن حياة في كوكب آخر (فيديو)
04:00 | 2024-04-29
29/04/2024 13:02:24
Lebanon 24
Lebanon 24
ستكون من بين الأفضل لهذا العام.. Vivo تطلق ساعة مميزة هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ستكون من بين الأفضل لهذا العام.. Vivo تطلق ساعة مميزة هذه مواصفاتها (فيديو)
04:00 | 2024-04-27
29/04/2024 13:02:24
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوجت مرتين.. علاقة حب تجمع صاحبة أغنية "أنا دانا" بممثل مصري شهير (فيديو)
Lebanon 24
تزوجت مرتين.. علاقة حب تجمع صاحبة أغنية "أنا دانا" بممثل مصري شهير (فيديو)
02:07 | 2024-04-25
29/04/2024 13:02:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24