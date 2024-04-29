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المرأة

الموت يؤلم الإعلامية الشهيرة بأعز الناس.. وهذا ما قالته

Lebanon 24
29-04-2024 | 09:12
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غيب الموت إبنة خال الإعلاميّة الكويتيّة فجر السعيد، وقد نعتها الأخيرة عبر حساباتها على منصّات التواصل الاجتماعي.
 
وكتبت فجر السعيد: "لاحول ولا قوة الا بالله وإنا لله وإنا اليه راجعون. توفت بنت خالي حصه طلال مبارك العيار الله يرحمها ويغفرلها ويصبر والدتها".
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وأضافت: "خالص العزاء لوالدتها وعمها خالي مشعل مبارك العيار عماتها وللعيار كافة والسعيد بجميع أفرعهم".
 
 
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