Advertisement

المرأة

بيسان اسماعيل تحقق حلمها و تحضن أصالة (فيديو)

Lebanon 24
29-04-2024 | 12:20
A-
A+
Doc-P-1193425-638500151588611772.jpg
Doc-P-1193425-638500151588611772.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

لم تتمالك صانعة المحتوى السورية يسان اسماعيدموعها خلال لقائها مع خطيبها محمود ماهر بالفنانة السورية أصالة نصريفي كواليس حفل الأخيرة بمدينة أبو ظبي.

وفي التفاصيل، شاركت بيسان عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، صورًا ومقاطع فيديو من حفل الفنانة أصالة، وأثناء الأمسية ساهمت شام الذهبي ابنة أصالة، بالسماح لبيسان وخطيبها بلقاء والدتها.

 وأظهر مقطع الفيديو لحظة لقاء بيسان مع أصالة، وتأثرها الكبير حتى بكت وهي تعانقها، قائلة: برجف، جدْ حلمي تحقق، لترد عليها أصالة وتقول: " ان شاء الله تصيري احسن مني مع انه احسن مافي بس هيك مجاملة". ( الجديد)

Advertisement
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:35 | 2024-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:23 | 2024-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:10 | 2024-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:43 | 2024-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:26 | 2024-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
15:00 | 2024-04-29
09:12 | 2024-04-29
04:28 | 2024-04-29
01:52 | 2024-04-29
00:30 | 2024-04-29
23:00 | 2024-04-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24