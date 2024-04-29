بيسان اسماعيل تحقق حلمها و تحضن أصالة (فيديو)

لم تتمالك صانعة المحتوى السورية يسان اسماعيدموعها خلال لقائها مع خطيبها محمود ماهر بالفنانة السورية أصالة نصريفي كواليس حفل الأخيرة بمدينة أبو ظبي.

وفي التفاصيل، شاركت بيسان عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، صورًا ومقاطع فيديو من حفل الفنانة أصالة، وأثناء الأمسية ساهمت شام الذهبي ابنة أصالة، بالسماح لبيسان وخطيبها بلقاء والدتها.

وأظهر مقطع الفيديو لحظة لقاء بيسان مع أصالة، وتأثرها الكبير حتى بكت وهي تعانقها، قائلة: برجف، جدْ حلمي تحقق، لترد عليها أصالة وتقول: " ان شاء الله تصيري احسن مني مع انه احسن مافي بس هيك مجاملة". ( الجديد)