غادة عادل: لم أعد أميل للأعمال الطويلة

تعود النجمة غادة عادل إلى السينما من خلال فيلم أهل الكهف الذي تأجل عرضه لأكثر من عام، فقد كان يواجه من قبل ظروفاً إنتاجية أدت لتوقف تصويره لأكثر من عام ونيف، إلى أن تم مؤخراً الانتهاء منه وتحديد موعد طرحه في موسم عيد الأضحى القادم.

ولم تكتفِ غادة لعودتها السنيمائية المنتظرة بعد آخر أعمالها مرعي البريمو، مع محمد هنيدي، فهي تجهز لفيلم جديد مع النجم ماجد الكدواني الذي يحمل اسماً مؤقتاً هو «وفيها إيه يعني» لتكشف عن تفاصيل بأنه يركز بشكل مكثف على المشاعر والمواقف الإنسانية، ويخرجه عمر رشدي حامد.

وعن رفضها تصوير أكثر من عمل في وقت واحد أشارت غادة التي رفضت الارتباط بأعمال أخرى مع بدء تصوير «وفيها إيه يعني»، إذ أكدت رفضها الجمع بين تصوير عملين حتى لا تكون مشتتة بين أكثر من شخصية، الى جانب الاهتمام ببيتها وأبنائها.

وتَحَدّثت غَادة عن مُسلسلها الأخير «لانش بوكس» الذي شَاركت به في ماراثون رمضان المنقضي، لتلفت إلى تعرضها لضغوط لم تتعرض لها من قبل، فقد واصلت تصويره طوال رمضان؛ لأنه مكون من 30 حلقة، ولتؤكد عادل، حسب تصريحها على هامش تكريمها بمهرجان «أسوان»، بأنها لم تعد «تميل للأعمال الطويلة التي تدخل تصويرها في آخر وقت، وبالتالي لا تكون لدينا فرصة جدية للتجويد والإبداع.

وعن تكريمها بمهرجان «أسوان لأفلام المرأة» أشارت غادة إلى أنّه يمثل لها حافزاً مهماً يدفعها لمزيد من التركيز في اختياراتها خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنها تتطلع في المرحلة المقبلة لاختيار أعمال فنية ذات تأثير على المجتمع، لا سيما بعد اختيارها سفيرة لمرضى «الأوتيزم» لدورها في مسلسل «حالة خاصة» الذي سلط الضوء على مرضى التوحد.

( نواعم)