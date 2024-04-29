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المرأة

ملك أحمد زاهر تكشف عن مواصفات فتى أحلامها

Lebanon 24
29-04-2024 | 15:00
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كشفت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "تفاصيل" عن مواصفات فتى أحلامها، مؤكدةً أنها لا تفكر في الحب حالياً وتركز في مشوارها الفني، وأنها تنتظر الشخص المناسب لها، وأن الخطوبة والزواج قسمة ونصيب.

وقالت ملك: "عندما أجد الشخص الذي يشبه والدي سأرتبط به، لكن لا مثيل لوالدي، أنا طيبة ورومانسية وأحتاج الى رجل يكون حنوناً ورومانسياً ومسؤولاً يتفهّم طبيعة عملي ويشجعني دائماً".

 وأشارت ملك زاهر إلى أنها أخذت الكثير من والدتها في الشكل والصفات كونهما من نفس البرج، وخصوصاً الطيبة والحنية، وأخذت من والدها روحه المرحة وطريقته في العمل.

ووجّهت ملك رسالة إلى والدها الفنان أحمد زاهر قائلةً: "أمس كان عيد ميلاده، وقلت له كل سنة وأنت معنا ووسطنا وأنت أحلى شيء في حياتنا وأنت السند والظهر والأمان، ربنا يحفظه لنا ويظل ناجحاً على الدوام".

 وأضافت أن التمثيل أمام والدها ليس صعباً، بل على العكس فهو فنان متعاون ويريح كل مَن حوله في التصوير ويساعدهم ويعطيهم من خبرته، موضحةً: "التمثيل مريح جداً مع والدي وليس صعباً على الإطلاق، لأنه يساعد كل الناس ويعطي كل مَن حوله من خبرته".

( لها)
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