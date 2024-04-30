هل ستكون هنا الزاهد عروس 2024؟

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أبدَت النّجمة المصرية هنا الزاهد سَعادتها بردود الفعل التي تلقتها عن فيلمها الجديد «فاصل من اللحظات السعيدة» الذي قدمته مؤخراً بمشاركة هشام ماجد، كما عَدّت تَعاونها السابق مع النجم تامر حسني في "بحبك" من أهم أعمالها، كما تعيد ثنائيتها معه قريباً في فيلم سينمائي سيتم البدء به قريباً.كشفت النجمة هنا الزاهد أنها بصدد التحضير لفيلم جديد تشارك به «نجم الجيل» (الفنان تامر حسني)، وقد بدأت تحضيرات عمل مكثفة له مؤخراً ليتم البدء بتصويره قريباً، والذي يحمل اسم ريستارت، مشيرة إلى أن فيلمها مع تامر سيكون مختلفاً عن فيلمهما السابق (بحبك) والذي جمعهما منذ عامين، مؤكدة أنها ستلعب به شخصية مختلفة تماماً في طريقة الكلام تحديداً.وخلال حديثها لوسائل إعلام، أكدت هنا أن فيلمها الحالي الذي ينافس في موسم الربيع السينمائي وتم طرحه في عيد الفطر (فاصل من اللحظات السعيدة)، لن يكون الأخير مع هشام ماجد، مشيرة إلى أنّ هناك فيلماً آخر تم تصويره هو (بضع ساعات في يوم ما)، حيث إنه عرض عليها وقت تصوير "بحبك" مع تامر حسني، وقد قرأت السيناريو الخاص بالفيلم، وتحمست له ثم قررت تصويره وطرحه قبل الآخر؛ لـ«كونه يقدم كوميديا مختلفة».فيما نفت نجمة «فاصل من اللحظات اللذيذة» أن يكون هناك اقتباس للفيلم من الفيلم العالمي «باربي»، مؤكدة عدم وجود اقتباس أو تقليد، مشيرة إلى أنّ الالتباس الذّي صَاحَبَ الفيلم كان سببه ارتداءها «باروكة» شعر صفراء، وظهورها على بوستر الفيلم بها، لافتة في الوقت نفسه إلى أن الفيلم يناقش نظرية «الأكوان المتوازية» بأسلوب كوميدي وجذاب.وتحدثت هنا عن احتمالية أن تكون عروس 2024 ودخولها القفص الذهبي من جديد بعد طلاقها مؤخراً من الفنان أحمد فهمي، مؤكدة أنها تكون في قِمّة سعادتها حينما تقف أمام عدسة التصوير، ونجاح أعمالها، مفضلة ذلك عن الجلوس في المنزل دون عمل، لتحسم أمر ارتباطها لتقول إنها لا تشغل بالها بالتفكير بهذا الأمر حالياً، حيث إن كل ما تفكر فيه هو عملها، الذي تعده سبباً لنجاحها، مؤكدة أن أمور «الحب والزواج هي أشياء خارجة عن إرادتنا، ولا نخطط لها».فيما شَوّقتنا هنا عن قُرب عَرض أحدث أعمالها الدرامية، «إقامة جبرية»، الذي تُعَوّض من خلاله غيابها الرمضاني الماضي، وقد كشفت عن تفاصيله، قائلة إنه مكون من 10 حلقات وتقدم فيه شخصية طبيبة صيدلانية تعاني من التعامل مع الرجال، وهو من تأليف أحمد عادل، وإخراج أحمد سمير فرج. (نواعم)