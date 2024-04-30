سلافة معمار تعيش قصة حب جديدة... وهذا ما كشفته

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حلّت الممثلة السوريّة سلافة معمار ضيفةً على برنامج "عندي سؤال" مع الإعلامي محمد قيس عبر قناة المشهد، وتحدّثت عن قصّة حب جديدة تعيشها.وفي التفاصيل، صرّحت سلافة معمار خلال اللقاء أن "قلبها يدق ولكنّها لا تعرف موعد الزفاف".وكشفت معمار عن مواصفات حبيبها بالقول "حنون ويحتويني ويحبّني كما أنا، فأشعر معه بالأمان بخاصةٍ أن التمثيل مهنة مقلقة وأحتاج إلى شريك داعم ومتفهّم".