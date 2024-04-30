ديما بياعة تكشف بصراحة عن فكرة تقديم جزء ثالث من "الفصول الأربعة"

بعد الحديث عن تحضير جزء ثالث من مسلسل "الفصول الأربعة" الشهير، تحدثت الفنانة ديمة بياعة عن الأمر، معبرة عن موقفها الصريح من هذه المعلومة المتداولة على السوشيال ميديا.



وظهرت الفنانة السورية التي كانت أحد أبطال العمل في الجزئين الأول والثاني بمقطع فيديو على تيك توك وقالت بعفوية وصراحة: "ما بحس أنه بيزبط نعمل فصول أربعة جزء ثالث، وفي عنا نجوم وأعمدة هذا العمل غابوا عنا، إن كان خالد تاجا، نبيلة النابلسي، هالة شوكت، انطوانيت نجيب، وعماد العمل ومن كان سبباً كبيراً في نجاحه الأستاذ حاتم علي". (لها)

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