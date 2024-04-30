بطلة مسلسل شهير تعلّق على تقديم جزء ثالث منه: "ما بحسها بتزبط"

علّقت الفنانة ديمة بياعة على ما يشاع بشأن تحضير جزء ثالث من مسلسل "الفصول الأربعة" الشهير.



وبمقطع فيديو على "تيك توك"، قالت الفنانة السورية التي كانت أحد أبطال العمل في الجزئين الأول والثاني: "ما بحس أنه بيزبط نعمل فصول أربعة جزء ثالث، وفي عنا نجوم وأعمدة غابوا عنا، إن كان خالد تاجا، نبيلة النابلسي، هالة شوكت، انطوانيت نجيب، وعماد العمل ومن كان سبباً كبيراً في نجاحه الأستاذ حاتم علي".

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وأضافت: "السيدة ريم حنا كتبت مع دلع الرحبة.. النكهة الحلوة في العمل أنهما كتبتا سوية، فكان في شيء مختلف.. ريم بتكتب بطريقة بتفلج، ودلع عندها كتابة جداً مختلفة.. مع بعضهما تمكنتا من انتاج عمل خطير وغير كل الأعمال، يا أما بيرجعوا التنين بيكتبوا.. يا أما ما بحسها بتزبط".



وتابعت: "إلى جانب كل ذلك، هناك سبب آخر غير رحيل بعض نجوم العمل عنا، وهو وجود ناس في خارج سوريا مثل النجمة يارا صبري والأستاذ جمال سليمان".





وختمت: "كيف نطبخ طبخة ونصف الأكلة غير موجودة".