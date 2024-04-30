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المرأة
أقوى جدة في بريطانيا.. تحترف رفع الأثقال وتستعد لبطولة أوروبا
Lebanon 24
30-04-2024
|
14:00
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احترفت طبيبة بريطانية، بالصدفة، رياضة رفع الأثقال وتستعد لتمثيل بلادها في بطولة أوروبا لرفع الأثقال للسيدات في فنلندا في حزيران المقبل.
ووفقا لصحيفة "ديلي ستار"، بدأت الدكتورة مارتين بارونز (63 عاماً) ممارسة رياضة رفع الأثقال بالصدفة، حين ذهبت إلى صالة الألعاب الرياضية مع صديقة لها تعمل مدرّبة فلقّنتها أسس رفع الأثقال.
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وحينها انبهرت المدربة بقدرة مارتين على رفع 60 كلغ، فنصحتها بمواصلة التدريب مؤكدة أنها تتمتع بالإمكانيات التي تؤهلها إلى احتراف هذه الرياضة.
وبدأت بارونز بممارسة تمارين الرفعة المميتة لمدة 16 أسبوعاً، 6 أسابيع لممارسة تمرين القرفصاء و8 أسابيع لممارسة تمرين الضغط، وأسبوعان للتمارين المتنوعة.
وخلال أشهر قليلة استطاعت الفوز بأول ميدالية ذهبية في مسيرتها الرياضية ومع تكثيف التمرينات، أصبحت تستطيع رفع 125 كلغ، ما أهّلها للمشاركة بالبطولة على مستوى القارة الأوروبية.
وأصبحت تحمل لقب "أقوى جدة في بريطانيا" لأربعة أحفاد.
المصدر: 24.ae
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