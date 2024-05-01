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المرأة
بالفيديو: روان بن حسين تتألق بفستانين مختلفين وتكشف سرّ نحافتها الزائدة
Lebanon 24
01-05-2024
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00:52
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حرصت الفاشينيستا روان بن حسين على حضور حفل EMI GALA بدورته الرابعة في دبي، للاحتفاء بعالم الأزياء والموضة والجمال، بحضور عدد من النجوم ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي.
وعلى هامش المهرجان، كشفت الفنانة الكويتية عن سرّ رشاقتها وطريقتها في خسارة الوزن الزائد، وأكدت أن الأمر عبارة عن قرار لتبدو بمظهر صحي أكثر.
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وأوضحت بن حسين في لقاء مع برنامج "ET بالعربي" أنها بعد معاناتها مع مرض الذئبة اتخذت قراراً بتغيير أسلوب حياتها، واتبعت نظاماً غذائياً صحياً والتزمت بالتمارين الرياضية، خاصة أنها دخلت عالم الفن وتحتاج الى مزيد من اللياقة.
ونصحت روان السيدات "بعدم خسارة الوزن ليس لأنه "تريند"، بل للرغبة في الحصول على جسم رشيق، لأن الجمال ليس له معايير أو حجم أو وزن، ولا تدعي المجتمع يفرض عليك معايير معينة. والأهم اختيار الطرق الصحية لخسارة الوزن".
وتألقت روان بفستان أحمر طويل بتصميم ضيق ومكشوف الكتفين، مع حركة ناعمة عند الصدر عبارة عن ريش باللون البريك.
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