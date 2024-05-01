دينا الشربيني توجّه رسالة إلى حبيبها على الهواء

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كشفت الممثلة المصرية دينا الشربيني عن هوية حبيبها، مؤكدة أنها تعيش قصة حب مع رجل أعمال مصري خارج الوسط الفني، ويجمعهما أصدقاء مشتركين، نافية ما تردد حول أنه إعلامي مشهور.وقالت الشربيني، في لقاء تلفزيوني: "بالفعل أعيش قصة حب حالياً، وهو شخص جدع جداً وأحترمه للغاية، وظهر أصله وقت فقدان والدي... اسمه حسين ويعمل في مجال إدارة الأعمال".وعددت الشربيني صفاته ومزاياه على الهواء مباشرة، فقالت إنه شخص يتسم بالتدين والجدعنة والشهامة، ومحترم وشخصية محبوبة ولطيفة، ويسعى لدعمها دائماً، مشيرة إلى أن لا يحب الأضواء، حيث يحاولان تجنب الظهور معاً في الأماكن العامة.وكشفت الشربيني عن أصعب تنمر تعرضت له في حياتها، فقالت إن أسوأ وصف نُعتت به "السلعوة"، نظراً لذبول جسدها في السابق، مؤكدة أن الوصف تلازم مع ظهورها في مهرجان الجونة سابقاً، مشيرة إلى أنها كانت مريضة في تلك الفترة، ونقلت للمستشفى وخضعت لفحوصات عديدة، ما انعكس سلباً على مظهرها ووجهها أثناء وجودها على السجادة الحمراء في المهرجان.ودخلت الشربيني، في نوبة من البكاء أثناء عرض صور ومقاطع فيديو لوالدها الراحل على الهواء مباشرة، ووصفت علاقتها به بـ "غير الطبيعية" لأنها كانت صداقة أكثر منها علاقة أب بابنته، وقالت: "مات فجأة وكل حاجة حلوة في حياتي سببها هو".