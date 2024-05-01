بعدما أثارت الجدل بحديثها عن الزواج.. هكذا ردّت الممثلة اللبنانيّة على الإنتقادات

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وأضافت: "خلّينا نحترم تفكير الآخر ورأيه، وأنا ما بدي كل الناس تفكر متلي ولا فيهن يخلوني فكر متلن". بعد الضجة التي رافقت حديثها عن الزواج وإنجاب الأطفال، ردّت الممثلة ريتا حايك على منتقدي تصريحاتها العفوية والصريحة، وأكدت في لقاء تلفزيوني أنها "كانت خلال لقاء وردّت على الأسئلة بكل صراحة" وقالت "قامت الدنيا وما قعدت والناس ما عجبها اللي قلته، ماشي الحال بهالحياة كل إنسان بفكر مثل ما بدو".وأضافت: "خلّينا نحترم تفكير الآخر ورأيه، وأنا ما بدي كل الناس تفكر متلي ولا فيهن يخلوني فكر متلن".

وكانت حايك تحدثت عن الزواج، وأكدت أنها لا تؤمن بمؤسّسة الزواج، مشيرة إلى أنها تزوجت من أجل الإنجاب فقط، ولو كان في إمكانها العيش في دولة أوروبية والإنجاب من دون الحاجة إلى الزواج، لما تزوجت.