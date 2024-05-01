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المرأة

رنا سماحة تُهاجم حسن شاكوش... وهذا ما وصفته به

Lebanon 24
01-05-2024 | 09:50
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هاجمت الفنانة رنا سماحة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، مستنكرةً إطلاق لقب "مطرب شعبي" عليه، ومؤكدةً أنها ترى نجوم الفن الشعبي مميزين للغاية، لأنهم يتمتعون بخامة صوت فريدة.

وقالت رنا إنها لا تعتبر حسن شاكوش مطرباً شعبياً بل مُؤدي مهرجانات، ويجب ألاّ يصنّف بخلاف ذلك، كما أنه لم يقدّم أغاني شعبية خلال مسيرته الفنية.
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وعن أصوات نجوم الفن الشعبي المفضلين لديها، قالت رنا سماحة إنها تحب أصوات كلٍ من: أمينة، بوسي والفنان رضا البحراوي. (لها)
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