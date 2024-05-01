Advertisement

المرأة

عصير الجزر.. السّر الطّبيعي لشعر صحي ولامع

Lebanon 24
01-05-2024 | 12:30
A-
A+
Doc-P-1194265-638501893187089855.jpg
Doc-P-1194265-638501893187089855.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عبر العصور، سعت النساء إلى ابتكار طرق طبيعية للحفاظ على جمال شعرهن بعيداً عن المواد الكيميائية الضارة. في زحمة الأسواق المليئة بمنتجات العناية بالشعر المتنوعة، يُظهر الجزر نفسه كحل طبيعي وفعّال لتعزيز صحة وجمال الشعر.
Advertisement

فما هي فوائد عصير الجزر للشعر؟
تعزيز نمو الشعر:
يحتوي عصير الجزر بكثرة على فيتامين "أ" الذي يلعب دوراً مهماً في نمو الشعر وتقويته، كما يساعد على تطويله بشكلٍ أسرع.

مقاومة تساقط الشعر:
يغذي عصير الجزر بصيلات الشعر ويقويها، مما يساعد على الحدّ من تساقط الشعر.

ترطيب الشعر وفروة الرأس:
يعالج عصير الجزر الجفاف في الشعر وفروة الرأس، ويضفي عليهما النعومة واللمعان.

مكافحة قشرة الرأس:
يساعد عصير الجزر على التخلص من قشرة الرأس والقمل، بفضل خصائصه المضادة للالتهابات.

إضفاء لمعان وبريق على الشعر:
يغذي عصير الجزر الشعر ويعزز صحته، مما يضفي عليه لمعاناً وبريقاً طبيعياً.

حماية الشعر من التلف:
يقاوم عصير الجزر الجذور الحرة التي تسبب تلف الشعر، ويحافظ على صحته وقوته.

طرق استخدام عصير الجزر للشعر:
 
يمكن شرب عصير الجزر، إذ يُنصح بتناول كوب من عصير الجزر الطازج يومياً للحصول على أفضل النتائج.
كذلك، يمكن استخدام عصير الجزر كغسول للشعر بعد غسله بالشامبو. يُخلط كوب من عصير الجزر مع ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون، ويُطبّق على الشعر وفروة الرأس، ويُترك لمدة 30 دقيقة قبل الغسل. (الوقائع)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:21 | 2024-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:34 | 2024-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:49 | 2024-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:56 | 2024-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2024-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
14:00 | 2024-05-01
09:50 | 2024-05-01
08:26 | 2024-05-01
06:12 | 2024-05-01
04:51 | 2024-05-01
03:06 | 2024-05-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24