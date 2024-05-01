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المرأة

بعيدًا عن العمليات.. هذه أحدث تقنيات التجميل غير الجراحية لعام 2024

Lebanon 24
01-05-2024 | 14:00
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إذا كنتِ تتجنبين الابتعاد عن الطب التجميلي الجراحي، وفي الوقت نفسه ترغبين في الحفاظ على شباب بشرتك وعلى مظهر أكثر حيوية ونضارة، فلا تقلقي؛ إذ إن هناك الكثير من التقنيات التجميلية غير الجراحية التي يمكنك اللجوء إليها بعيداً عن جرّاحي التجميل، وهي جميعها طرق آمنة ليست لها آثار جانبية كبيرة أو خطرة.
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فما هي أبرز هذه التقنيات؟
 
تقنية شدّ البشرة بالليزر
يظل تجديد وشد البشرة بالليزر حجر الزاوية الأساسي في تقنيات التجميل غير الجراحية لعام 2024، الذي خلاله ستحتل تقنيات الليزر المتطورة مركز الصدارة، فهي فعالة جداً ومتعددة الاستخدامات؛ إذ تساعد في معالجة العلامات المبكرة للشيخوخة، خاصة التجاعيد والخطوط الدقيقة، إضافة إلى علاجها التصبغات وحب الشباب وتجديد مظهر البشرة وإعادة الحيوية إليها.
 
تقنية شد الوجه بالليزر عبارة عن إجراء تجميلي غير جراحي يتم فيه استخدام تقنية الليزر المُركّزة في عيادات التجميل لتحفيز إنتاج الكولاجين في طبقات الجلد العميقة.

تقنية تجميد الدهون Coolsculpting
إذا كان هدفك في عام 2024 تحسين لياقتك البدنية وشد بشرة جسمك، فإن تقنية تجميد الدهون (Coolsculpting) تعد الخيار الأمثل لك. فهي تقنية جديدة نسبياً ترتكز على تجميد الدهون العنيدة في المناطق الرئيسية من وجهك وجسمك، وتساعد في الحصول على جسم وملامح منحوتة.
تعمل هذه التقنية المتقدمة على تقليل الدهون التي يسبب تراكمها ترهل البشرة وظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة، بما فيها الذقن المزدوجة والفخدان الداخليان والخارجيان والبطن والذراعان. تهدف هذه التقنية الحديثة غير الجراحية، إلى تجميد الخلايا الدهنية غير المرغوب فيها بدقة وسلاسة، مع الحفاظ على الأنسجة والخلايا المحيطة بالمنطقة المستهدفة من دون أي ضرر.

تقنية البولينوكليوتيدات Polynucleotides
تعالج هذه التقنية أي منطقة من الجلد وليس الوجه فحسب، ويرتكز عملها على استخدام أجزاء صغيرة من الحمض النووي بهدف تحسين مظهر البشرة وتعزيز نعومتها ومرونتها وترطيبها أيضاً، ما يعيد إلى البشرة رونقها وشبابها.
وتعمل البولينوكليوتيدات عن طريق تحفيز الخلايا الليفية، وتشجيع دوران الخلايا، وتعزيز إنتاج الكولاجين ومد البشرة بالترطيب العميق. وهي تُستخدم لعلاج الرقبة ومنطقة أعلى الصدر والذراعين الداخليين والفخذين والركبتين. وهي تشكل خياراً مثالياً لمناطق الجلد الرقيقة والحساسة مثل الرقبة وتحت العينين.

تقنية البوتوكس طويل الأمد Daxxify
أُطلقت هذه التقنية في عام 2022، إلا أن العمل الفعلي بموجبها بدأ في أول عام 2024. تقنية البوتوكس طويل الأمد هذه أو ما يُعرف بالدكسيفاي، هي عبارة عن سم عصبي شبيه بمادة البوتوكس يمنع مؤقتاً الإشارة التي يرسلها العصب إلى العضلات عبر الأسيتيل كولين. وقد تمت الموافقة عليه حديثاً من قبل إدارة الغذاء والدواء الأميركية، بعد ثلاثة عقود من التطوير والتجارب السريرية الناجحة. ويعد الفرق بينها وبين البوتوكس التقليدي، أن هناك ببتيداً خاصاً مرتبطاً بالجزء النشط من الدواء، مما يجعله أكثر لزوجة عند تقاطع العصب والعضلة، ولهذا السبب يدوم تأثيره على البشرة لفترة أطول؛ إذ يعد بنتائج تدوم لفترة أطول تمتد حتى تسعة أشهر وأكثر.(سيدتي)

المصدر: سيدتي
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