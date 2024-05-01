تألقي بسحر الطبيعة.. بروشات من وحي الحيوانات والطيور

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بروش Panthère de Cartier من كارتييه Cartier تمثل الحيوانات والحشرات مصدر إلهام للعديد من مصممي المجوهرات، بل أغلبهم؛ حيث تتميز بتنوع أشكالها وألوانها الفريدة، والتي تتم ترجمتها إلى قطع مجوهرات ساحرة، وخاصةً في موسم الربيع والصيف؛ إذ تميل كثير من النساء لاختيار التصاميم المستوحاة من الطبيعة بتفاصيلها الأخاذة. وبالتالي تتنوع أشمال البروشات التي من شأنها أن تعطي لمسة سحرية على الثياب.



تحولت المجوهرات إلى قطع فنية لا تُقدر بثمن، تعبر عن روعة الحرفية وجمال الطبيعة بأسلوب فريد، ومن بين هذه القطع الرائعة التي تأسر القلوب، بروش بانثير دو كارتييه Panthère de Cartier، الذي يجسد براعة وإبداع دار كارتييه Cartier العريقة. تحولت المجوهرات إلى قطع فنية لا تُقدر بثمن، تعبر عن روعة الحرفية وجمال الطبيعة بأسلوب فريد، ومن بين هذه القطع الرائعة التي تأسر القلوب، بروش بانثير دو كارتييه Panthère de Cartier، الذي يجسد براعة وإبداع دار كارتييه Cartier العريقة.

يتميز البروش بإطار من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً، مرصع باثنين من حجر الزمرد النقي؛ لتضفي لمسة من الأناقة والفخامة، مع فخامة حجر الأونكس الأسود، الذي يعكس قوة هذا الحيوان الأسطوري الخاص بالدار.



بروش أبيل Abeille من شوميه Chaumet

تعكس مجوهرات شوميه Chaumet روح الفخامة والتميز من خلال تصاميمها الراقية التي تخطف أنفاس الجميع.

يتميز هذا البروش بتصميم النحلة بتفاصيله الدقيقة التي تدل على الحرفية العالية والدقة في التنفيذ؛ حيث يمتاز بترصيع مذهل يضم 122 ماسة بريليانت؛ لتضفي اللمعان الخلّاب على القطعة، بالإضافة إلى الياقوت الأزرق الذي يمنح البروش حيوية وطابعاً ملكياً.



بروش ليوبارد Leopard من ديفيد ويب David Webb تعكس مجوهرات شوميه Chaumet روح الفخامة والتميز من خلال تصاميمها الراقية التي تخطف أنفاس الجميع.يتميز هذا البروش بتصميم النحلة بتفاصيله الدقيقة التي تدل على الحرفية العالية والدقة في التنفيذ؛ حيث يمتاز بترصيع مذهل يضم 122 ماسة بريليانت؛ لتضفي اللمعان الخلّاب على القطعة، بالإضافة إلى الياقوت الأزرق الذي يمنح البروش حيوية وطابعاً ملكياً.

هناك سحر ما يجذب النساء إلى المجوهرات بتصاميم النمر أو الفهد؛ حيث تعبر عن القوة وتبدو فخمة وساحرة، وتحمل جاذبية لا تُضاهى، وفي عالم المجوهرات، تبرز القطع المستوحاة من الحيوانات البرية كتحفة فنية تجمع بين الذهب والأحجار الكريمة ذات الألوان الخلّابة. هناك سحر ما يجذب النساء إلى المجوهرات بتصاميم النمر أو الفهد؛ حيث تعبر عن القوة وتبدو فخمة وساحرة، وتحمل جاذبية لا تُضاهى، وفي عالم المجوهرات، تبرز القطع المستوحاة من الحيوانات البرية كتحفة فنية تجمع بين الذهب والأحجار الكريمة ذات الألوان الخلّابة.

أبدعت دار ديفيد ويب David Webb بروش ليوبارد Leopard الذي يجمع بين بريق الألماس، وسحر الزمرد الأخضر، وفخامة الذهب المطفي عيار 18 قيراطاً والبلاتين؛ حيث يظهر حجر الألماس المرصوف بدقة على جسم النمر، وتتلألأ ماسات بريليانت ببريقها الأخاذ، مع لمسة من الأناقة الفريدة بحجر الزمرد بقصة كابوشن Cabochon Emerald بلونه الأخضر الساحر، وتفاصيل من الإناميل الأسود Black Enamel الذي يبرز جمال التصميم بشكل لافت.



بروش الطائر على الصخرة Bird on Rock من تيفاني أند كو Tiffany & Co

حينما نتحدث عن موديلات بروشات من وحي الحيوانات والحشرات، وكذلك الطيور، لا يمكن أن ننسى إبداع دار تيفاني آند كو Tiffany & Co لواحد من أجمل تصاميم البروشات الأيقونية التي لا تنتهي بمرور السنين، وهو بروش الطائر على الصخرة Bird on Rock. حينما نتحدث عن موديلات بروشات من وحي الحيوانات والحشرات، وكذلك الطيور، لا يمكن أن ننسى إبداع دار تيفاني آند كو Tiffany & Co لواحد من أجمل تصاميم البروشات الأيقونية التي لا تنتهي بمرور السنين، وهو بروش الطائر على الصخرة Bird on Rock.

يأتي هذا البروش بإطار من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطاً والبلاتين، مرصع بالألماس الأبيض، والياقوت الوردي للون العين، ويقف الطائر على الصخرة المستطيلة مع تألق الماسة باللون الأصفر بشكل مستطيل ووزن 15 قيراطاً، والمحاطة بـ71 ماسة بريليانت بيضاء.



بروش Muse Filigree من جيرارد Garrard

يجسد بروش Muse Filigree من جيرارد Garrard السحر والجمال الزاهي للفراشة بالخيوط المتداخلة مثل الدانتيل، وهي تقنية صناعة المجوهرات التي تعود إلى القرن التاسع عشر، وتستخدم المعادن الثمينة لخلق تأثير دقيق شبيه بالدانتيل. يجسد بروش Muse Filigree من جيرارد Garrard السحر والجمال الزاهي للفراشة بالخيوط المتداخلة مثل الدانتيل، وهي تقنية صناعة المجوهرات التي تعود إلى القرن التاسع عشر، وتستخدم المعادن الثمينة لخلق تأثير دقيق شبيه بالدانتيل.

تشكل خيوط الذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً أجنحة متلألئة بشكل قلب، مع ألماسة تورمالين أخضر كوشين كبيرة الحجم بوزن 8.50 قيراط بينها، وتم تصنيع الأجنحة بتقنية En Tremblant، حيث تتحرك وترتعش بلطف عند ارتدائها. (سيدتي)