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المرأة
بأكثر من 10 آلاف دولار... بيع أول عقد عمل للأميرة ديانا في مزاد علني
Lebanon 24
01-05-2024
|
23:56
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بيع أول عقد عمل للأميرة البريطانية الراحلة ديانا في مزاد علني بمبلغ 10500 دولار، والذي كذبت فيه بشأن عمرها الحقيقي، وذلك وفق ما جاء في مجلة "بيبول" الأميركية.
وحددت الأميرة الراحلة في العقد تاريخ ميلادها في الأول من تموز 1960، أي بعد عام من تاريخ ميلادها الفعلي في عام 1961 من أجل الحصول على وظيفة بشكل أسرع.
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وتضمن العقد أيضًا عنوان ديانا في لندن ورقم هاتفها وديانتها وتاريخ البدء المرغوب فيه، كما تضمن مهاراتها مثل "الطهي والأعمال المنزلية ورقص الباليه".
وقال المسؤول عن المزاد أندرو ستو إن الاهتمام بالحصول على العقد المذكور جاء من جميع أنحاء العالم بما في ذلك الولايات المتحدة وهونغ كونغ وكندا وأستراليا.
وتابع المسؤول: "لحياة وقصة الأميرة ديانا مكانة خاصة في قلوب الناس، إذ أظهر المزاد أنها ما زالت خالدة في أذهان الجميع حول العالم". (LBCI)
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